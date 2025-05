À atenção de escolas de cinema e audiovisuais, agências, produtores, realizadores e fãs de Cinema em geral: o Altitude Film Fest está de volta pelo segundo ano consecutivo, promovido pela TAP .

O festival de curtas-metragens decorrerá a bordo dos aviões de longo curso com o objetivo de celebrar o mundo do cinema, oferecer experiências únicas aos passageiros TAP e mostrar Portugal ao mundo, a sua cultura e tradições.

Podem participar as curtas originais nas categorias de documentário e ficção produzidas entre 1 de Março de 2024 e 30 de Abril de 2025, rodadas pelo menos parcialmente em território português e/ou ter foco na cultura portuguesa, que não ultrapassem os 30 minutos (incluindo os créditos finais). De fora ficam episódios-piloto de séries, excertos de longas-metragens, videoclips de música ou filmes publicitários e institucionais.

Em disputa está uma bolsa de viagens de 1500€ em cada categoria e as candidaturas devem ser feitas através da plataforma FilmFreeWay entre 1 e 31 de Maio. A inscrição tem um custo de 10 dólares (o valor deve ser pago exclusivamente em dólares).

Altitude Film Fest: os vencedores de 2024 créditos: TAP

O apuramento dos dois vencedores do Altitude Film Fest vai desenrolar-se em dois momentos de avaliação: 40% por um júri e 60% pelos passageiros da TAP.

Primeiro, uma pré-seleção inicial das curtas validadas pela TAP será reduzida a uma lista para avaliação final do júri com cinco finalistas em cada categoria, documentário e ficção.

A seguir, os dez filmes selecionados serão colocados no sistema de entretenimento a bordo dos aviões de longo curso da TAP, para visionamento e votação de todos os passageiros, durante Outubro de 2025.

Os dois vencedores serão anunciados durante um evento em Lisboa no âmbito do Dia Mundial do Cinema: 5 de Novembro.

A informação detalhada, nomeadamente o regulamento, pode ser consultada na página do Altitude Film Fest.