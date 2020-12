"First Cow" é o melhor filme do ano para o New York Film Critics Circle.

Ainda sem estreia anunciada para os cinemas portugueses, mas exibido em antestreia no Festival Curtas de Vila do Conde, o filme de Kelly Reichardt com os praticamente desconhecidos do grande público Alia Shawkat, John Magaro e Dylan Smith conta a história de um cozinheiro tímido e talentoso que viaja com um grupo de caçadores de peles em busca do sonho americano em meados do século XIX, no Oregon, e faz amizade com um imigrante chinês com um passado enigmático também em busca de fortuna, iniciando juntos em segredo um negócio que recorre a uma vaca leiteira muito especial.

No ano da pandemia que tanto afetou os filmes e as salas, aquela que é a organização de críticos de cinema mais antiga e uma das que têm mais prestígio nos EUA fez questão de não adiar as suas escolhas, como fizeram outras organizações.

Além disso, apenas levou em conta filmes lançados nas salas ou nas plataformas digitais em 2020, o que deixou de fora potenciais candidatos aos Óscares cujas estreias foram adiadas após a Academia permitir excecionalmente que sejam lançados até 28 de fevereiro de 2021.

Visto como um forte candidato aos Óscares, "Nomadland – Sobreviver na América" apenas viu distinguida a realização de Chloé Zhao.

"Da 5 Bloods - Irmãos de Armas" (2020) valeu a Delroy Lindo o prémio de Melhor Ator e a Chadwick Boseman o de Ator Secundário a título póstumo (curiosamente, não foi por "Ma Rainey: A Mãe do Blues", que os analistas pensam ter mais hipóteses na corrida esta temporada).

Spike Lee, o realizador do filme, recebeu ainda um prémio especial por "inspirar a comunidade de Nova Iorque com a sua curta-metragem ‘New York New York’ e por defender uma sociedade melhor através do cinema".

"Never Rarely Sometimes Always" foi o outro filme que repetiu prémios, um pelo Argumento e outro de Melhor Atriz para Sidney Flanigan.

A distinção como Atriz Secundária confirma o impacto e os elogios que Maria Bakalova tem vindo a receber pelo papel de filha de "Borat" desde o lançamento de “Borat, o Filme Seguinte”.

Os críticos de Nova Iorque atribuíram ao brasileiro "Bacurau" o prémio de Melhor Filme em Língua Estrangeira e todos os capítulos da antologia "Small Axe" foram distinguidos pelo trabalho de Fotografia.

"Wolfwalkers", da Apple, foi considerado o Melhor Filme de Animação e "Time" o Melhor Documentário. "The Forty Year Old Version" recebeu a distinção de Melhor Primeiro Filme.

No que está a ser entendido como uma crítica velada a plataformas de streaming como a HBO Max, o New York Film Critics Circle atribuiu também um prémio especial a Kino Lorber pelo lançamento da sua plataforma Kino Marquee, descrevendo-a como "um serviço de distribuição virtual projetado para ajudar a apoiar as salas de cinema, não a destruí-las”.