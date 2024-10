Will Smith sofre de flatulência e houve um dia que os gases obrigaram a parar a rodagem do primeiro "MIB - Homens de Negro".

Foi o próprio realizador que revelou a anedota sobre os bastidores do filme de 1997 que, combinado com "O Dia da Independência" no ano anterior, tornaram o ator uma estrela de cinema a nível mundial.

O grande incidente ocorreu durante a cena em que Smith e Tommy Lee Jones estão num carro modificado que viaja em hipervelocidade e capota. Para filmar, os dois atores tiveram que ser “hermeticamente fechados” na cápsula que estava a ser usado para o veículo, com fechaduras para evitar que abrisse.

A câmara começa a filmar.

"E oiço o Will Smith a dizer, ‘Oh, Jesus, lamento muito. Tommy, lamento muito. Lancem a escada’. E ouve-se o Tommy a dizer, 'Está tudo bem, Will. Não te preocupes, Will'. Seja como for, eu não sei o que se está a passar.", contou Barry Sonnenfeld no 'podcast' “Let’s Talk Off Camera With Kelly Ripa”, citado pela Variety.

E continuou a descrever: "Portanto, vamos a correr com a escada. O Tommy estende a perna enquanto a escada está subir e desce os degraus a correr. E o que aconteceu foi que Will Smith tem gases. Algumas pessoas são assim. E não queremos estar dentro de um espaço muito pequeno e hermeticamente fechado com gases do Will Smith. Nem sequer estar sentado ao pé dele no rancho da Disney".

O realizador concluiu o relato: "Evacuámos o estúdio durante cerca de três horas. E isso é incrível. Ele é um tipo adorável. Só que lança gases. Alguns fazem-no, outro não".

A flatulência não impediu que o sucesso do filme originasse duas sequelas que juntaram Smith, Jones e Sonnenfeld, em 2002 e 2012, embora sem o mesmo impacto comercial.