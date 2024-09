As negociações demoraram meses e tiveram um final feliz: Freddie Prinze Jr. vai entrar na sequela de "Sei o Que Fizeste no Terror Passado" (1997), o popular clássico do cinema terror 'retalhado' que ajudou a lançar a sua carreira (e onde conheceu a futura esposa Sarah Michelle Gellar).

Atualmente com 48 anos, o ator voltará a ser Ray Bronson, que também entrou na sequela menos bem sucedida "Ainda Sei o Que Fizeste No Verão Passado" (1998).

O exclusivo foi confirmado pelo Deadline, que acrescenta que continuam as negociações com Jennifer Love-Hewitt e Freddie Prinze Jr., que era Julie James, a outra "sobrevivente" da saga.

A sequela que deverá chegar aos cinemas a 18 de julho de 2025 já juntou no elenco atores como Camila Mendes ("Riverdale"), Madelyn Cline ("Stranger Things"), Sarah Pidgeon ("As Pequenas Coisas da Vida"), Tyriq Withers ("The Game") e Jonah Haur-King ("A Pequena Sereia").

A realização é de Jennifer Kaytin Robinson, que co-escreveu "Thor: Amor e Trovão" e dirigiu o filme "Revenge" para a Netlix.

A sequela é mais um aproveitamento de Hollywood da nostalgia pelos anos 1990 e é considerada uma consequência do sucesso comercial que foi o regresso da saga de terror "Gritos" em 2022.

Lançando as carreiras no cinema de Prinze Jr., Hewitt, Gellar e Ryan Phillippe, "Sei o Que Fizeste no Verão Passado" chegou um ano depois de "Gritos" (1996) e consolidou a viabilidade comercial do sub-género de terror em que as vítimas são retalhadas de forma particularmente sangrenta.

Em comum entre os dois filmes: muitos adolescentes com escassa esperança de vida e Kevin Williamson como argumentista.

Previsivelmente arrasado pela crítica, o filme, baseado de forma muito livre num livro de suspense de Lois Duncan publicado em 1973, contava a história de quatro amigos perseguidos por um assassino depois de encobrirem um acidente de automóvel em que alguém morreu.

Foi um surpreendente sucesso comercial que deu origem à sequela logo no ano seguinte com alguns dos sobreviventes, menos bem sucedida, e ainda um terceiro capítulo, feito em 2006 diretamente para o circuito de vídeo, «I'll Always Know What You Did Last Summer», sem nenhum dos atores dos filmes anteriores. Em 2021, foi lançada uma série na Amazon Prime Video.