Freddie Prinze Jr. confirmou que está interessado em regressar para a sequela de "Sei o Que Fizeste no Terror Passado" (1997), o clássico popular do cinema terror 'retalhado' que ajudou a lançar a sua carreira e onde conheceu a futura esposa Sarah Michelle Gellar.

Com Jennifer Kaytin Robinson como realizadora, que co-escreveu "Thor: Amor e Trovão" e dirigiu o filme "Revenge" para a Netlix, as notícias de fevereiro de 2023 indicavam que o estúdio Sony Pictures estava interessado nos regressos de Prinze Jr. e Jennifer Love-Hewitt, os "sobreviventes" da saga.

O ator confirmou agora a sua disponibilidade e que estão a decorrer as habituais negociações para que todos os pormenores sejam afinados, nomeadamente a disponibilidade das agendas, já que o interesse é mútuo.

“Nada está garantido até que haja tinta no papel, até que o contrato esteja assinado, mas sem dúvida que estou a conversar com eles", disse o ator à Us Weekly (via Deadline).

Outra condição é que "todos têm de estar satisfeitos com o argumento", mas já conheceu a realizadora: "Gosto muito da Jen Robinson como realizadora e como pessoa. Acho que pessoas como ela são o futuro desta indústria. Portanto, há muitas coisas boas que me fazem querer fazer o filme. Estou motivado, sei que eles estão motivados. Sei que os dois lados estão a tentar fazer com que isto resulte. E espero que consigamos".

A sequela que deverá chegar aos cinemas a 18 de julho de 2025 já juntou no elenco atores como Camila Mendes ("Riverdale"), Madelyn Cline ("Stranger Things"), Sarah Pidgeon ("As Pequenas Coisas da Vida"), Tyriq Withers ("The Game") e Jonah Haur-King ("A Pequena Sereia").

O projeto é o mais um que aproveita a nostalgia pelos anos 1990 e é considerado uma consequência do sucesso comercial que foi o regresso da saga de terror "Gritos".

Lançando as carreiras no cinema de Jennifer Love Hewitt, Sarah Michelle Gellar, Ryan Phillippe e Freddie Prinze Jr., "Sei o Que Fizeste no Verão Passado" chegou um ano depois de "Gritos" e consolidou a viabilidade comercial do sub-género de terror em que as vítimas são retalhadas de forma particularmente sangrenta.

Em comum entre os dois filmes: muitos adolescentes com escassa esperança de vida e Kevin Williamson como argumentista.

Naturalmente demolido pela crítica, o filme, baseado de forma muito livre num livro de suspense de Lois Duncan publicado em 1973, contava a história de quatro amigos perseguidos por um assassino depois de encobrirem um acidente de automóvel em que alguém morreu.

Foi um surpreendente sucesso comercial que deu origem a uma sequela logo no ano seguinte com alguns dos sobreviventes, «Ainda Sei o que Fizeste no Verão Passado», menos bem sucedida, e ainda um terceiro capítulo, feito em 2006 diretamente para o circuito de vídeo, «I'll Always Know What You Did Last Summer», sem nenhum dos atores dos filmes anteriores. Em 2021, foi lançada uma série na Amazon Prime Video.