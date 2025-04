"Sei o Que Fizeste no Terror Passado" está de volta ao cinema e a história continua sangrenta: a Sony divulgou esta terça-feira o primeiro trailer do filme com que espera ressuscitar a popular saga de terror dos anos 1990.

O filme original de 1997, lançado um ano depois de "Gritos", baseado de forma muito livre num livro de suspense de Lois Duncan de 1973 e que ajudou a lançar as carreiras de Sarah Michelle Gellar, Ryan Phillippe, Jennifer Love Hewitt e Freddie Prinze Jr., contava a história de quatro amigos perseguidos por um assassino misterioso com um gancho de carne depois de encobrirem um acidente de automóvel que provocou uma vítima mortal.

Em comum entre os dois filmes: muitos adolescentes com escassa esperança de vida e Kevin Williamson como argumentista.

O filme de terror 'retalhado' teve um impacto tão grande que uma sequela surgiu logo em 1998, o menos popular "Ainda Sei o Que Fizeste No Verão Passado".

A nova longa-metragem traz de volta os "sobreviventes" Jennifer Love Hewitt e Freddie Prinze Jr. e é uma sequela direta deste segundo filme, "ignorando" um terceiro, "I'll Always Know What You Did Last Summer" (2006), feito diretamente para o circuito de vídeo e sem nenhum dos atores dos filmes anteriores, e a série de 2021 da Amazon Prime Video.

"Quando cinco amigos inadvertidamente causam um acidente de carro fatal, eles encobrem o envolvimento e fazem um pacto para manter o segredo em vez de arcar com as consequências. Um ano depois, o passado volta para assombrá-los e são forçados a confrontar uma verdade terrível: alguém sabe o que eles fizeram no verão passado... e está determinado a vingar-se. À medida que os amigos são perseguidos, um a um, por um assassino, descobrem que isso já aconteceu antes e recorrem a dois sobreviventes do lendário Massacre de Southport, em 1997, em busca de ajuda", resume a apresentação oficial.

O novo elenco junta Madelyn Cline (de "Stranger Things"), Chase Sui Wonders, Lola Tung, Nicholas Alexander Chavez, Austin Nichols, Sarah Pidgeon, Tyriq Withers, Jonah Hauer-King, Billy Campbell e Gabbriette. A realização é de Jennifer Kaytin Robinson, que co-escreveu "Thor: Amor e Trovão" e dirigiu para a Netflix o filme "Justiceiras" (2022).

"Sei o Que Fizeste no Terror Passado" chega aos cinemas portugueses a 17 de julho.

VEJA O TRAILER ORIGINAL.