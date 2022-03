A animação da Disney "Frozen: O Reino do Gelo" foi um sucesso descomunal nos cinemas entre 2013-2014, contribuindo para transformar num hino a canção "Let It Go", vencedora do Grammy e do Óscar.

Nove anos depois, tornou-se também um símbolo saído da guerra na Ucrânia graças à interpretação da versão local feita com muita alma por Amelia, uma menina de cinco anos refugiada num bunker: até ao momento desta notícia, o vídeo partilhado no domingo nas redes sociais da atuação num palco improvisado e à frente de um "público" atento já somou mais de 13,7 milhões de visualizações.

Uma delas foi a da atriz e cantora da versão original de "Let It Go", que expressou a solidariedade com o povo ucraniano.

“Nós vemos-vos. Realmente, realmente, vemos-vos”, escreveu Idina Menzel com a partilha e dois corações com as cores azul e amarela da bandeira da Ucrânia.