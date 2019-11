Depois de um prólogo ambientado no passado, em "Frozen 2" uma voz misteriosa persegue Elsa, já adulta, e leva-a a deixar o seu castelo e embarcar numa nova e perigosa aventura por uma distante floresta encantada.

O primeiro "Frozen" (2013) era, até há pouco tempo, o melhor filme de animação de todos os tempos, com receitas de 1,3 mil milhões de dólares em todo o mundo. Foi superado este ano pela nova versão de "Rei Leão".

Na versão em inglês, as personagens da sequela contam novamente com as vozes de Kristen Bell e Idina Menzel, que cantaram a principal canção do filme, vencedora do Óscar.

Também participam Sterling K Brown ("This Is Us") como um soldado perdido no bosque, e Evan Rachel Wood ("Westworld") como a mãe das princesas, que aparece em cenas do passado.

VEJA O TRAILER.