A Disney anunciou finalmente a data de lançamento em streaming de "Wish: O Poder Dos Desejos".

A comédia musical chegará ao Disney+ a 3 de abril, cerca de quatro meses e meio após a estreia nos cinemas.

A história escrita por Jennifer Lee ("Frozen") e Allison Moore leva os espectadores ao reino mágico de Rosas, onde "uma idealista perspicaz pede um desejo tão poderoso que é atendido por uma força cósmica - uma pequena bola de energia sem limites chamada Estrela. Juntas, Asha e Estrela enfrentam um inimigo formidável - o governante de Rosas, o Rei Magnífico - para salvarem a sua comunidade e provarem que, quando a vontade de um humano corajoso se liga à magia das estrelas, coisas maravilhosas podem acontecer".

Na versão americana original, destacam-se as vozes da vencedora de um Óscar Ariana DeBose, Chris Pine e Alan Tudyk.

Apresentando uma nova "princesa", a Disney tinha grandes espectativas para a animação relacionadas com a comemoração do seu centenário em outubro de 2023, mas o rasto foi de desilusão, tanto nas bilheteiras mundiais como na reação da crítica, falhando as nomeações para os Óscares.

TRAILER.

[video sapo="http://videos.sapo.pt/nLluE0WVeFQVBZA6gzQ2" duration="02:29" /