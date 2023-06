Gael García Bernal é o protagonista de "Cassandro", um "biopic" original da Amazon Prime Video baseado na história verídica daquele que é conhecido como o “Liberace da Luta Livre”.

As primeiras imagens do ator mexicano de 44 anos e a data de estreia a 22 de setembro em exclusivo na plataforma foram reveladas em celebração do Mês Pride.

"'Cassandro' conta a história de Sául Armendáriz, um lutador profissional gay de El Paso que ganha fama mundial após criar a personagem de Cassandro, o “Liberace da Luta Livre”. Neste processo dá uma drástica volta ao tradicionalmente masculino mundo da luta livre, bem como à sua própria vida", destaca a sinopse oficial.

Fazem ainda parte do elenco Roberta Colindrez, Perla De La Rosa, Joaquín Cosío e Raúl Castillo.

Na realização de "Cassandro" está Roger Ross Williams, com vasta experiência em televisão e em documentários, aqui a estrear-se nas longas-metragens.