Glenn Close pode ter falhado nos Óscares pela oitava vez, mas foi a protagonista de um dos momentos da cerimónia de domingo à noite que se tornou viral.

Tudo se passou à volta do segmento “Questlove’s Oscars Trivia", onde o ator e comediante Lil Rel Howery perguntava o nome das canções que Questlove começava a tocar e como se tinham portado nos Óscares.

Para surpresa geral, Glenn Close foi "capaz" de identificar "Da Butt" e dar várias informações "técnicas", incluindo a de que a canção não tinha sido nomeada e qual a sua opinião sobre isso (com o áudio a cortar os palavrões).

Numa mensagem nas redes sociais a acompanhar uma fotografia ao lado do argumentista Chris Terrio e dos atores de "Judas e o Messias Negro" Darrell Britt-Gibson e o vencedor do Óscar Daniel Kaluuya, a atriz explicou que sabia que lhe iam perguntar sobre a canção, mas a dança que se seguiu não estava planeada.

"Divertimo-nos imenso na nossa mesa nos Óscares na noite passada. Chris Terrio, um dos meus melhores amigos, que ganhou um Óscar pelo argumento de 'Argo', foi o meu galante acompanhante. Daniel Kaluuya e Darrell Britt-Gibson foram parceiros de mesa maravilhosos. Sabia que o Lil Rel me ia perguntar sobre Da Butt e todos os três me ajudaram a passar pelo que deveria dizer. O Darrell insistiu que mencionasse os BackYard Band [fundados por Anwan Glover, colega de Darrell Britt-Gibson na série 'The Wire'], além de E.U., Suga Bear e todo o DMV. ", recordou.

"Pesquisei 'Da Butt' no Google e vi o videoclip do Spike [Lee], portanto quando o Lil Rel perguntou se conseguia fazer a dança... vocês conseguem realmente ver-me a pensar no vídeo. Essa parte foi completamente espontânea. O Daniel, Darrell e Chris incentivaram-me! Foi tudo culpa deles.", continuou.

"Parabéns ao Daniel pelo Óscar de Melhor Ator Secundário. És completamente brilhante. Considero agora tanto o Daniel como o Darrell amigos para o resto da vida!", concluiu.

RECORDE O MOMENTO.