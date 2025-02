A produção da terceira temporada de "Euphoria" já arrancou e conta com várias novidades no elenco. Os novos episódios da série deverão estrear-se em 2026 na Max.

A cantora Rosalía é um dos destaques da nova temporada da série. A artista espanhola vai reforçar o elenco, juntamente com o campeão do Super Bowl, Marshawn Lynch, e Kadeem Hardison, estrela da sitcom "A Different World",

Adewale Akinnuoye-Agbaje, Toby Wallace, Darrell Britt-Gibson, Priscilla Delgado, James Landry Hébert e Anna Van Patten também vão juntar-se à série, confirmou a Max nas redes sociais.

A terceira temporada de "Euphoria" vai marcar o regresso de Zendaya, Sydney Sweeney, Hunter Schafer, Jacob Elordi, Eric Dane, Alexa Demie e Maude Apatow. Já Martha Kelly e Chloe Cherry reforçam o elenco regular.

De acordo com a Variety, Nika King, Austin Abrams, Algee Smith e Storm Reid não vão regressar à série. Barbie Ferreira, que interpretava Kat, saiu do projeto em agosto de 2022.