"O Brutalista" e "Emília Perez" foram os grandes vencedores do palmarés amplamento internacional e diverso da 82.ª edição dos Globos de Ouro, a primeira grande gala de prémios do ano de Hollywood, que se realizou ao fim da tarde de domingo em Los Angeles (início desta madrugada em Lisboa).

O primeiro, com três horas e 35 minutos (15 minutos de intervalo incluídos), sobre um arquiteto judeu húngaro que sobrevive ao Holocausto e emigra para os EUA, que tem estado relativamente discreto em termos mediáticos (está em exibição ainda em poucos cinemas), recebeu o prémio de Melhor Filme em Drama e os importantes Melhor Ator em Drama (Adrien Brody) e Realização (Brady Corbet), beneficiando assim da visibilidade de uma cerimónia com transmissão nacional quando está prestes a começar a decorrer a votação para os Óscares (8 e 12 de janeiro).

Já o musical narco-thriller surrealista "Emília Pérez", sobre um traficante mexicano que faz a transição para viver como mulher, uma produção desafiadora de géneros cinematográficos que liderava com 10 nomeações, recebeu quatro prémios: Melhor Filme em Comédia ou Musical, Melhor Atriz Secundária (Zoe Saldaña), Filme Estrangeiro e Canção ("El Mar").

O realizador Jacques Audiard acabou por fazer o discurso mais político da noite, defendendo o feminismo e os direitos transgénero, e não sem mencionar diretamente a nova administração presidencial de Donald Trump que está prestes a entrar, notou que os americanos vão precisar de “nervos de aço” este ano.

Com um prémio histórico como Melhor Atriz em Drama pelo filme brasileiro "Ainda Estou Aqui", superando estrelas como Angelina Jolie, Nicole Kidman ou Kate Winslet, Fernanda Torres também fortaleceu claramente a candidatura para o que se sabe que será uma super competitiva categoria nos Óscares onde o seu nome tem ficado de fora das principais previsões.

O mesmo se aplica a Demi Moore com "A Substância", que ultrapassou Cynthia Erivo, Mikey Madison, Zendaya ou Karla Sofía Gascón para Melhor Atriz em Comédia ou Musical.

Não prejudica que o seu discurso tenha sido um dos momentos mais sentidos da noite: recordando que está na indústria há mais de 45 anos, contou que "há 30 anos, um produtor disse-me que era uma ‘atriz pipoca’. E naquela época, isso significava que isto [o prémio] não era algo que me era permitido ter. Que poderia fazer filmes de sucesso que rendiam muito dinheiro, mas não poderia ser reconhecida. E aceitei e acreditei nisso".

Moore acrescentou que isso a 'corroeu' e que, há alguns anos, chegou a pensar que estava 'acabada' e tinha feito o que 'era suposto fazer'. E foi nessa 'fase em baixo' que lhe chegou às mãos o 'corajoso' e 'maluco' argumento de "A Substância" e 'o universo disse-me que ainda não estava acabada'.

Sebastian Stan, que tinha duas nomeações para Melhor Ator, nas categorias de Drama e Comédia ou Musical, ganhou nesta última pelo pouco conhecido "A Different Man", categoria onde estavam nomes como Jesse Eisenberg, Hugh Grant ou Glen Powell.

No seu discurso, não se esqueceu de recordar o outro filme, ainda visto como a sua melhor hipótese para os Óscares, notando que muitos atores não querem falar sobre “The Apprentice - A História de Trump”.

“São assuntos difíceis, mas estes filmes são reais e necessários e não podemos ter medo e desviar o olhar”, disse.

Talvez o prémio mais previsível nas categorias de interpretação fosse o de Melhor Ator Secundário: Kieran Culkin confirmou o favoritismo das últimas semanas com "A Verdadeira Dor", realizado por Jesse Eisenberg, comentando que o seu discurso tinha 'desaparecido' por causa dos efeitos de um copo de tequila.

Uma cerimónia com todo o glamour das estrelas

Com novos donos e novos votantes após uma profunda reforma depois de alegações de corrupção e racismo que levaram a um boicote da indústria nos últimos anos, os Globos de Ouro foram bem sucedidos pelo segundo ano consecutivo na sua operação de charme para regressarem às boas graças de Hollywood.

Sem um claro favorito a destacar-se nas últimas semanas, como aconteceu no ano passado com "Oppenheimer", os prémios também podem ter beneficiado dessa incerteza: todos os nomeados em cinema e a maioria de televisão compareceram e abrilhataram a passadeira vermelha, de Timothée Chalamet a Daniel Craig, Glen Powell ou Hugh Grant, e Angelina Jolie, Nicole Kidman, Cate Blanchett, Kate Winslet ou Zendaya.

Também não faltaram Cynthia Erivo e Ariana Grande, mas "Wicked" só conseguiu traduzir numa vitória as quatro nomeações: um prémio de consolação numa categoria para os sucessos de bilheteira conhecida por Melhor Filme por Mérito Cinematográfico e Comercial.

LISTA COMPLETA DE PREMIADOS (A BOLD)

CINEMA

MELHOR FILME (DRAMA)

“O Atentado de 5 de Setembro”

“O Brutalista”

“A Complete Unknown”

“Conclave”

“Dune -Duna: Parte 2”

“Nickel Boys”

MELHOR FILME (COMÉDIA OU MUSICAL)

“Anora”

“Challengers”

“Emília Pérez”

"A Substância"

“A Verdadeira Dor"

“Wicked”

MELHOR REALIZAÇÃO

Jacques Audiard, "Emília Pérez"

Sean Baker, "Anora"

Edward Berger, "Conclave"

Brady Corbet, "O Brutalista"

Coralie Fargeat, "A Substância"

Payal Kapadia, "All We Imagine as Light – Tudo o Que Imaginamos Como Luz"

MELHOR ATOR (DRAMA)

Adrien Brody, “O Brutalista"

Timothée Chalamet, “A Complete Unknown”

Daniel Craig, “Queer”

Colman Domingo, “Sing Sing”

Ralph Fiennes, “Conclave”

Sebastian Stan, “The Apprentice - A História de Trump”

MELHOR ATRIZ (DRAMA)

Pamela Anderson, “The Last Showgirl”

Angelina Jolie, “Maria”

Nicole Kidman, “Babygirl”

Tilda Swinton, “O Quarto ao Lado"

Fernanda Torres, “Ainda Estou Aqui"

Kate Winslet, “Lee Miller: Na Linha da Frente”

MELHOR ATOR (COMÉDIA OU MUSICAL)

Jesse Eisenberg, "A Verdadeira Dor"

Hugh Grant, "Herege"

Gabriel LaBelle, "Saturday Night"

Jesse Plemons, "Histórias de Bondade"

Glen Powell, "Assassino Profissional"

Sebastian Stan, "A Different Man"

MELHOR ATRIZ (COMÉDIA OU MUSICAL)

Amy Adams, "Canina"

Cynthia Erivo, "Wicked"

Karla Sofía Gascón, "Emília Pérez"

Mikey Madison, "Anora"

Demi Moore, "A Substância"

Zendaya, "Challengers"

MELHOR ATOR SECUNDÁRIO

Yura Borisov, "Anora"

Kieran Culkin, "A Verdadeira Dor"

Edward Norton, "A Complete Unknown"

Guy Pearce, "O Brutalista"

Jeremy Strong, "The Apprentice - A História de Trump"

Denzel Washington, "Gladiador II"

MELHOR ATRIZ SECUNDÁRIA

Ariana Grande, "Wicked"

Selena Gomez, "Emília Pérez"

Felicity Jones, "O Brutalista"

Margaret Qualley, "A Substância"

Isabella Rossellini, "Conclave"

Zoe Saldaña, "Emília Pérez"

MELHOR ARGUMENTO

"Anora"

"O Brutalista"

"Conclave"

"Emília Pérez"

"A Substância"

"A Verdadeira Dor"

MELHOR FILME ESTRANGEIRO

"Ainda Estou Aqui"

"All We Imagine as Light – Tudo o Que Imaginamos Como Luz"

"Emília Pérez"

"A Rapariga da Agulha"

"A Semente do Figo Sagrado"

"Vermiglio"

MELHOR FILME DE ANIMAÇÃO

"Flow - À Deriva"

"Divertida-Mente 2"

"Memoir of a Snail"

"Robot Selvagem"

"Vaiana 2"

"Wallace & Gromit: A Vingança das Aves"

MELHOR FILME POR MÉRITO CINEMATOGRÁFICO E COMERCIAL

"Alien: Romulus"

"Beetlejuice Beetlejuice"

"Deadpool & Wolverine"

"Divertida-Mente 2"

"Gladiador II"

"Robot Selvagem"

"Tornados"

"Wicked"

MELHOR BANDA SONORA ORIGINAL

"O Brutalista"

"Challengers"

"Conclave"

"Dune - Duna: Parte II"

"Emília Pérez"

"Robot Selvagem"

MELHOR CANÇÃO ORIGINAL

“Beautiful That Way”, de "The Last Showgirl"

"Compress/Repress", de "Challengers"

“El Mal”, de "Emília Perez"

“Mi Camino”, de "Emília Perez"

“Forbidden Road”, de "Better Man"

“Kiss The Sky”, de "Robot Selvagem"

TELEVISÃO

MELHOR SÉRIE DRAMA

"A Diplomata"

"Mr. and Mrs. Smith"

"Shōgun"

"Squid Game"

"Slow Horses"

"The Day of the Jackal"

MELHOR SÉRIE COMÉDIA

"Abbott Elementary"

"The Bear"

"The Gentlemen"

"Hacks"

"Ninguém Quer Isto"

"Homicídios ao Domicílio"

MELHOR TELEFILME, ANTOLOGIA OU MINISSÉRIE

"Baby Reindeer"

"Disclaimer"

"Monstros: A História de Lyle e Erik Menendez"

"The Penguin"

"Ripley"

"True Detective: Night Country"

MELHOR ATOR EM SÉRIE DRAMA

Donald Glover, "Mr. and Mrs. Smith"

Jake Gyllenhaal, "Presumed Innocent"

Gary Oldman, "Slow Horses"

Eddie Redmayne, "The Day of the Jackal"

Hiroyuki Sanada, "Shōgun"

Billy Bob Thornton, "Landman"

MELHOR ATRIZ EM SÉRIE DRAMA

Kathy Bates, "Matlock

Emma D’Arcy, "House of the Dragon"

Maya Erskine, "Mr. and Mrs. Smith"

Keira Knightley, "Black Doves"

Anna Sawai, "Shōgun"

Keri Russell, "A Diplomata"

MELHOR ATOR EM SÉRIE DE COMÉDIA OU MUSICAL

Adam Brody, "Ninguém Quer Isto"

Ted Danson, "Temos um Infiltrado"

Steve Martin, "Homicídios ao Domicílio"

Jason Segel, "Shrinking"

Martin Short, "Homicídios ao Domicílio"

Jeremy Allen White, "The Bear"

MELHOR ATRIZ EM SÉRIE DE COMÉDIA OU MUSICAL

Kristen Bell, "Ninguém Quer Isto"

Quinta Brunson, "Abbott Elementary"

Ayo Edebiri, "The Bear

Selena Gomez, "Homicídios ao Domicílio"

Kathryn Hahn, "Foi Sempre a Agatha"

Jean Smart, "Hacks"

MELHOR ATOR EM MINISSÉRIE, ANTOLOGIA OU TELEFILME

Colin Farrell, "The Penguin"

Richard Gadd, "Baby Reindeer"

Kevin Kline, "Disclaimer"

Cooper Koch, "Monstros: A História de Lyle e Erik Menendez"

Ewan McGregor, "A Gentleman in Moscow"

Andrew Scott, "Ripley"

MELHOR ATRIZ EM MINISSÉRIE, ANTOLOGIA OU TELEFILME

Cate Blanchett, "Disclaimer"

Jodie Foster, "True Detective: Night Country"

Cristin Milioti, "The Penguin"

Sofía Vergara, "Griselda"

Naomi Watts, "Feud: Capote vs. The Swans"

Kate Winslet, "The Regime"

MELHOR ATOR SECUNDÁRIO EM TELEVISÃO

Tadanobu Asano, "Shōgun"

Javier Bardem, "Monstros: A História de Lyle e Erik Menendez"

Harrison Ford, "Shrinking"

Jack Lowden, "Slow Horses"

Diego Luna, "La Maquina"

Ebon Moss-Bachrach, "The Bear"

MELHOR ATRIZ SECUNDÁRIA EM TELEVISÃO

Liza Colón-Zayas, "The Bear"

Hannah Einbinder, "Hacks"

Dakota Fanning, "Ripley"

Jessica Gunning, "Baby Reindeer"

Allison Janney, "A Diplomata"

Kali Reis, "True Detective: Night Country"

MELHOR PERFORMANCE EM PROGRAMA DE COMÉDIA STAND-UP

Jamie Foxx em "Jamie Foxx: What Had Happened Was"

Nikki Glaser em "Nikki Glaser: Someday You´ll Die"

Seth Meyers em "Seth Meyers: Dad Man Walking"

Adam Sandler em "Adam Snadler: Love You"

Ali Wong em "Ali Wong: Single Lady"

Ramy Youssef em "Ramy Youssef: More Feelings"