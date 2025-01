Sem um claro favorito a destacar-se nas últimas semanas, como aconteceu no ano passado com "Oppenheimer", a temporada de prémios de Hollywood aquece este domingo com os Globos de Ouro.

A cerimónia, o grande pontapé de saída da temporada que culminará nos Óscares, vai decorrer como de costume no salão de baile do hotel The Beverly Hilton em Beverly Hills a partir das 17h00 locais (uma da manhã de segunda-feira em Portugal continental).

O musical narco-thriller surrealista "Emília Pérez" — sobre um traficante mexicano que faz a transição para viver como mulher — lidera a corrida: a produção desafiadora de géneros cinematográficos de Jacques Audiard recebeu 10 nomeações, o maior número de sempre para um filme de comédia ou musical, incluindo para a atriz transgénero Karla Sofia Gascon, que interpreta a personagem-título, bem como para as coprotagonista Selena Gomez e Zoe Saldaña.

"Emília Pérez" — que é quase todo em castelhano — espera lançar a sua candidatura em força na corrida para os Óscares, marcados para 2 de março.

"O favorito de longe aqui tem que ser 'Emília Pérez'", disse o colunista de prémios do Deadline Pete Hammond à agência France-Presse (AFP).

E fundamentou: "Acho que tem a parte internacional a seu favor e acabou de arrebatar os Prémios Europeus de Cinema."

Os Globos de Ouro apresentam prémios separados para dramas e comédias/musicais — ampliando o campo de estrelas na passadeira vermelha e também oferecendo mais opções para os eleitores da Academia que votarão nas nomeações para os Óscares: vão fazê-lo entre 8 e 12 de janeiro, com os resultados a serem anunciados a 17.

"Emília Pérez" começou a sua marcha em direção à glória de Hollywood no Festival de Cinema de Cannes, onde ganhou o Prémio do Júri.

Outras nomeações para o filme, que está disponível na Netflix nos EUA após uma breve passagem pelos cinemas, incluem Melhor Realização, duas entradas para Canção Original, Banda Sonora, Filme Internacional e Argumento.

Mas a concorrência na categoria de Comédia ou Musical é forte, competindo com o grande sucesso "Wicked", o favorito Palma de Ouro de Cannes "Anora", o filme de triângulo amoroso de ténis "Challengers", "A Verdadeira Dor", de Jesse Eisenberg, e o filme de terror corporal "A Substância", protagonizado por Demi Moore.

"Wicked", a adaptação cinematográfica do musical de sucesso da Broadway, recebeu quatro nomeações, incluindo para a sensação pop Ariana Grande como Glinda e a vencedora do Tony Cynthia Erivo como a Elphaba de pele verde.

Hammond acredita que "Wicked" estará em 'desvantagem' nos Globos dada a falta de indicações em categorias-chave, mas favorece Erivo para levar para casa o prémio de Melhor Atriz em Comédia ou Musical.

Ela competirá com Gascon, Mikey Madison ("Anora"), Amy Adams ("Canina"), Demi Moore e Zendaya ("Challengers").

Hammond considera "A Substância" o seu candidato surpresa da temporada e diz que a sua mensagem sobre os perigos do envelhecimento em Hollywood pode repercutir entre os votantes.

"O Brutalista" vs "Conclave"

Os Globos de Ouro - que durante décadas ofereceram enorme publicidade e um impulso oportuno aos candidatos aos Óscares - estão no segundo ano de uma reformulação, após uma denúncia do jornal Los Angeles Times em 2021 que mostrou que o órgão de votação dos prémios — a Associação de Imprensa Estrangeira de Hollywood (HFPA, pela sigla original) — não tinha membros negros.

Agora sob nova direção, e com o turbulento e obscuro grupo de jornalistas dissolvido e uma rede mais ampla de críticos estrangeiros trazida para contribuir para a votação dos vencedores, os organizadores esperam capitalizar o aumento de audiência registado na cerimónia anterior, e talvez até mesmo polir o estatuto da gala como um precursor do sucesso nos Óscares.

Hammond diz que a reorganização brilha com nomeados como "O Brutalista", protagonizado pelo vencedor do Óscar Adrien Brody como um arquiteto judeu húngaro que sobrevive ao Holocausto e emigra para os EUA.

Os Globos estão "definitivamente mais internacionais. São mais abertos a diferentes tipos de filmes", diz, citando "O Brutalista" — que recebeu sete nomeações, atrás de "Emília Pérez" — como exemplo.

Os prémios serão um grande barómetro do que os eleitores internacionais gostam: o número dos que votam nos Óscares tem vindo a aumentar e tiveram muito impacto nas nomeações e nos vencedores nos últimos anos.

"O Brutalista" irá bater-se com o drama papal "Conclave", um relato ficcional de negociações arriscadas dentro da Santa Sé, retratando como a morte de um papa envia as várias fações da igreja para a batalha pelo seu futuro, a partir de um romance de Robert Harris.

Ralph Fiennes, a estrela de "Conclave", foi uma das seis nomeações do filme.

Os dois favoritos vão competir pelo prémio de Melhor Filme em Drama com o 'biopic' de Bob Dylan "A Complete Unknown", o épico de ficção científica "Dune - Duna: Parte Dois", "Nickel Boys" e "O Atentado de 5 de Setembro", um olhar para a crise dos reféns nos Jogos Olímpicos de Munique de 1972 da perspetiva da comunicação social.

"Tudo isso está a acontecer três dias antes de ficar disponível o boletim para a votação nos Óscares", recordou Hammond.

"Portanto isto realmente pode influenciar num ano difícil, onde estas coisas podem ir para qualquer lado.", notou, aludindo à ausência de um filme dominador na temporada.

Os Globos também homenageiam o melhor da televisão, com a comédia "The Bear" a receber cinco nomeações e o épico histórico "Shōgun" e a comédia "Homicídios ao Domicílio" empatados em quatro, mais uma do que, “Baby Reindeer”, "Slow Horses", “Disclaimer”, “Monstros: A História de Lyle e Erik Menendez” e a revelação "Ninguém Quer Isto".

A comediante Nikki Glaser apresentará a gala de domingo em Beverly Hills e no grupo de 40 apresentadores entretanto anunciados estão Demi Moore, Elton John, Vin Diesel, Salma Hayek, Andrew Garfield, Anthony Mackie, Anthony Ramos, Dwayne Johnson, Anya Taylor-Joy, Ariana DeBose e Aubrey Plaza, além de Colin Farrell, Glenn Close, Édgar Ramírez, Kate Hudson, Michelle Yeoh, Viola Davis e Margaret Qualley.

O Prémio Cecil B. DeMille, que homenageia o conjunto da sua obra no cinema, será entregue a Viola Davis, enquanto o Prémio Carol Burnett, que reconhece contribuições notáveis para a televisão dentro ou fora do ecrã, será entregue a Ted Danson.

LISTA COMPLETA DE NOMEADOS

CINEMA

MELHOR FILME (DRAMA)

“O Atentado de 5 de Setembro”

“O Brutalista”

“A Complete Unknown”

“Conclave”

“Dune -Duna: Parte 2”

“Nickel Boys”

MELHOR FILME (COMÉDIA OU MUSICAL)

“Anora”

“Challengers”

“Emília Pérez”

"A Substância"

“A Verdadeira Dor"

“Wicked”

MELHOR REALIZAÇÃO

Jacques Audiard, "Emília Pérez"

Sean Baker, "Anora"

Edward Berger, "Conclave"

Brady Corbet, "O Brutalista"

Coralie Fargeat, "A Substância"

Payal Kapadia, "All We Imagine as Light – Tudo o Que Imaginamos Como Luz"

MELHOR ATOR (DRAMA)

Adrien Brody, “O Brutalista"

Timothée Chalamet, “A Complete Unknown”

Daniel Craig, “Queer”

Colman Domingo, “Sing Sing”

Ralph Fiennes, “Conclave”

Sebastian Stan, “The Apprentice - A História de Trump”

MELHOR ATRIZ (DRAMA)

Pamela Anderson, “The Last Showgirl”

Angelina Jolie, “Maria”

Nicole Kidman, “Babygirl”

Tilda Swinton, “O Quarto ao Lado"

Fernanda Torres, “Ainda Estou Aqui"

Kate Winslet, “Lee Miller: Na Linha da Frente”

MELHOR ATOR (COMÉDIA OU MUSICAL)

Jesse Eisenberg, "A Verdadeira Dor"

Hugh Grant, "Herege"

Gabriel LaBelle, "Saturday Night"

Jesse Plemons, "Histórias de Bondade"

Glen Powell, "Assassino Profissional"

Sebastian Stan, "A Different Man"

MELHOR ATRIZ (COMÉDIA OU MUSICAL)

Amy Adams, "Canina"

Cynthia Erico, "Wicked"

Karla Sofía Gascón, "Emília Pérez"

Mikey Madison, "Anora"

Demi Moore, "A Substância"

Zendaya, "Challengers"

MELHOR ATOR SECUNDÁRIO

Yura Borisov, "Anora"

Kieran Culkin, "A Verdadeira Dor"

Edward Norton, "A Complete Unknown"

Guy Pearce, "O Brutalista"

Jeremy Strong, "The Apprentice - A História de Trump"

Denzel Washington, "Gladiador II"

MELHOR ATRIZ SECUNDÁRIA

Ariana Grande, "Wicked"

Selena Gomez, "Emília Pérez"

Felicity Jones, "O Brutalista"

Margaret Qualley, "A Substância"

Isabella Rossellini, "Conclave"

Zoe Saldaña, "Emília Pérez"

MELHOR ARGUMENTO

"Anora"

"O Brutalista"

"Conclave"

"Emília Pérez"

"A Substância"

"A Verdadeira Dor"

MELHOR FILME ESTRANGEIRO

"Ainda Estou Aqui"

"All We Imagine as Light – Tudo o Que Imaginamos Como Luz"

"Emília Pérez"

"A Rapariga da Agulha"

"A Semente do Figo Sagrado"

"Vermiglio"

MELHOR FILME DE ANIMAÇÃO

"Flow - À Deriva"

"Divertida-Mente 2"

"Memoir of a Snail"

"Robot Selvagem"

"Vaiana 2"

"Wallace & Gromit: A Vingança das Aves"

MELHOR FILME POR MÉRITO CINEMATOGRÁFICO E COMERCIAL

"Alien: Romulus"

"Beetlejuice Beetlejuice"

"Deadpool & Wolverine"

"Divertida-Mente 2"

"Gladiador II"

"Robot Selvagem"

"Tornados"

"Wicked"

MELHOR BANDA SONORA ORIGINAL

"O Brutalista"

"Challengers"

"Conclave"

"Dune - Duna: Parte II"

"Emília Pérez"

"Robot Selvagem"

MELHOR CANÇÃO ORIGINAL

"The Last Showgirl", com “Beautiful That Way”

"Challengers", com "Compress/Repress"

"Emília Perez", com “El Mal” e “Mi Camino”

"Better Man", com “Forbidden Road”

"Robot Selvagem", com “Kiss The Sky”

TELEVISÃO

MELHOR SÉRIE DRAMA

"A Diplomata"

"Mr. and Mrs. Smith"

"Shōgun"

"Squid Game"

"Slow Horses"

"The Day of the Jackal"

MELHOR SÉRIE COMÉDIA

"Abbott Elementary"

"The Bear"

"The Gentlemen"

"Hacks"

"Ninguém Quer Isto"

"Homicídios ao Domicílio"

MELHOR TELEFILME, ANTOLOGIA OU MINISSÉRIE

"Baby Reindeer"

"Disclaimer"

"Monstros: A História de Lyle e Erik Menendez"

"The Penguin"

"Ripley"

"True Detective: Night Country"

MELHOR ATOR EM SÉRIE DRAMA

Donald Glover, "Mr. and Mrs. Smith"

Jake Gyllenhaal, "Presumed Innocent"

Gary Oldman, "Slow Horses"

Eddie Redmayne, "The Day of the Jackal"

Hiroyuki Sanada, "Shōgun"

Billy Bob Thornton, "Landman"

MELHOR ATRIZ EM SÉRIE DRAMA

Kathy Bates, "Matlock

Emma D’Arcy, "House of the Dragon"

Maya Erskine, "Mr. and Mrs. Smith"

Keira Knightley, "Black Doves"

Anna Sawai, "Shōgun"

Keri Russell, "A Diplomata"

MELHOR ATOR EM SÉRIE DE COMÉDIA OU MUSICAL

Adam Brody, "Ninguém Quer Isto"

Ted Danson, "Temos um Infiltrado"

Steve Martin, "Homicídios ao Domicílio"

Jason Segel, "Shrinking"

Martin Short, "Homicídios ao Domicílio"

Jeremy Allen White, "The Bear"

MELHOR ATRIZ EM SÉRIE DE COMÉDIA OU MUSICAL

Kristen Bell, "Ninguém Quer Isto"

Quinta Brunson, "Abbott Elementary"

Ayo Edebiri, "The Bear

Selena Gomez, "Homicídios ao Domicílio"

Kathryn Hahn, "Foi Sempre a Agatha"

Jean Smart, "Hacks"

MELHOR ATOR EM MINISSÉRIE, ANTOLOGIA OU TELEFILME

Colin Farrell, "The Penguin"

Richard Gadd, "Baby Reindeer"

Kevin Kline, "Disclaimer"

Cooper Koch, "Monstros: A História de Lyle e Erik Menendez"

Ewan McGregor, "A Gentleman in Moscow"

Andrew Scott, "Ripley"

MELHOR ATRIZ EM MINISSÉRIE, ANTOLOGIA OU TELEFILME

Cate Blanchett, "Disclaimer"

Jodie Foster, "True Detective: Night Country"

Cristin Milioti, "The Penguin"

Sofía Vergara, "Griselda"

Naomi Watts, "Feud: Capote vs. The Swans"

Kate Winslet, "The Regime"

MELHOR ATOR SECUNDÁRIO EM TELEVISÃO

Tadanobu Asano, "Shōgun"

Javier Bardem, "Monstros: A História de Lyle e Erik Menendez"

Harrison Ford, "Shrinking"

Jack Lowden, "Slow Horses"

Diego Luna, "La Maquina"

Ebon Moss-Bachrach, "The Bear"

MELHOR ATRIZ SECUNDÁRIA EM TELEVISÃO

Liza Colón-Zayas, "The Bear"

Hannah Einbinder, "Hacks"

Dakota Fanning, "Ripley"

Jessica Gunning, "Baby Reindeer"

Allison Janney, "A Diplomata"

Kali Reis, "True Detective: Night Country"

MELHOR PERFORMANCE EM PROGRAMA DE COMÉDIA STAND-UP

Jamie Foxx em "Jamie Foxx: What Had Happened Was"

Nikki Glaser em "Nikki Glaser: Someday You´ll Die"

Seth Meyers em "Seth Meyers: Dad Man Walking"

Adam Sandler em "Adam Snadler: Love You"

Ali Wong em "Ali Wong: Single Lady"

Ramy Youssef em "Ramy Youssef: More Feelings"