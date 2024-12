A temporada de prémios de Hollywood começou esta segunda-feira com as nomeações para os Globos de Ouro.

Uma primeira vaga de nomeações para cinema e TV foi anunciada pelos atores Morris Chestnut e Mindy Kaling às 5h15 de Los Angeles (13h15) em Lisboa, com as restantes anunciadas a partir das 13h30.

Os Globos de Ouros, que serão entregues no dia 5 de janeiro, são considerados a antecâmara dos Óscares.

Com forte peso independente e internacional, a lista de cinema é liderada pelas dez nomeações de "Emília Perez", um filme francês maioritariamente falado em castelhano. E Jacques Audiard consegue mesmo uma tripla nomeação: Realização, Argumento e a contribuição para a letra da canção “El Mal”.

A produção distribuída nos EUA pela Netflix parte assim como favorita, mas com forte concorrência: numa lista onde os filmes se dividem entre categorias de drama e comédia ou musical, estão nomeados outros títulos que se têm destacado na temporada de prémios, como "Anora", "O Brutalista", "A Complete Unknown", "Conclave", "Dune: Parte II" e "Wicked".

Outros títulos até agora mais discretos , mas que ganham outra visibilidade, são "O Atentado de 5 de Setembro", "Challengers", “Nickel Boys”, "A Substância", “A Verdadeira Dor", mas também o brasileiro "Ainda Estou Aqui", que conseguiu colocar Fernanda Torres na competitiva corrida para Melhor Atriz em Drama.

Em baixa junto dos Globos ficaram principalmente "Gladiador II" e "Sing Sing", apenas com uma nomeação.

Os prémios estão no segundo ano de reformulação, após o jornal Los Angeles Times revelar em 2021 que o órgão de votação – a agora extinta Associação de Imprensa Estrangeira de Hollywood – não tinha membros negros. Os atuais votantes baseados em Hollywood estão agora proibidos de aceitar presentes e recebem um salário para votar nos seus filmes e séries favoritos, enquanto mais de 200 votantes não-membros (e não remunerados) de todo o mundo foram adicionados para aumentar a diversidade e pluralidade: 300 membros de 75 países.

Uma das decisões mais significativas para deixar o passado para trás, e numa aparente tentativa de incluir mais títulos e nomes conhecidos e aumentar a diversidade, foi aumentar o número de nomeados em cada categoria de cinco para seis e sete.

Entre os atores, Demi Moore e Margaret Qualley beneficiam claramente da forte presença geral de "A Substância", mas além de Fernanda Torres, destacam-se as presenças surpreendentes, mas com mérito, de Pamela Anderson (“The Last Showgirl”), Yura Borisov ("Anora"), Hugh Grant ("Herege"), Jeremy Strong ("The Apprentice - A História de Trump") Jesse Plemons ("Histórias de Bondade"), Glen Powell ("Assassino Profissional"), Kate Winslet (“Lee Miller: Na Linha da Frente”), Zendaya ("Challengers") e de Sebastian Stan (dupla nomeação por “The Apprentice” e "A Different Man").

Outras presenças eram mais esperadas: Karla Sofía Gascón, Selena Gomez e Zoe Saldaña ("Emília Perez), Cynthia Erico e Ariana Grande ("Wicked"), Adrien Brody, Guy Pearce e Felicity Jones (“O Brutalista"), Timothée Chalamet e Edward Norton (“A Complete Unknown”), Ralph Fiennes e Isabella Rossellini (“Conclave”), Jesse Eisenberg e Kieran Culkin ("A Verdadeira Dor"), Denzel Washington ("Gladiador II"), Mikey Madison ("Anora"), Daniel Craig (“Queer”), Colman Domingo (“Sing Sing”), Angelina Jolie (“Maria”), Nicole Kidman (“Babygirl”), Tilda Swinton (“O Quarto ao Lado") e Amy Adams ("Nightbitch").

Na frente televisiva, "The Bear" é a série mais nomeada com cinco nomeações, para Melhor Drama e os atores Jeremy Allen White, Ayo Edebiri, Ebon Moss-Bachrach e Liza Cólon-Zayas: os votantes dos Globos não partilharam a opinião de vários críticos e espectadores que a terceira temporada ficou substancialmente abaixo das anteriores.

Como esperado, surgem em força "Shōgun" e "Homicídios ao Domicílio", com quatro nomeações, mais uma do que, numa surpresa, "Ninguém Quer Isto", da Netflix, que se junta assim a “Baby Reindeer”, "Slow Horses", “Disclaimer” e “Monstros: A História de Lyle e Erik Menendez”.

Houve ainda outra surpresa: uma solitária nomeação de "Squid Game" para Mellhor Série de Drama, que só será lançada pela Netflix a 26 de dezembro.

Sob nova gestão, os organizadores dos Globos esperam dar continuidade ao aumento de público da mais recente cerimónia em janeiro: os prémios encontraram na CBS uma nova "casa" para a transmissão da cerimónia e recuperaram o glamour perdido das estrelas que tinham boicotado as últimas edições.

LISTA COMPLETA DE NOMEADOS

CINEMA

MELHOR FILME (DRAMA)

“O Atentado de 5 de Setembro”

“O Brutalista”

“A Complete Unknown”

“Conclave”

“Dune -Duna: Parte 2”

“Nickel Boys”

MELHOR FILME (COMÉDIA OU MUSICAL)

“Anora”

“Challengers”

“Emília Pérez”

"A Substância"

“A Verdadeira Dor"

“Wicked”

MELHOR REALIZAÇÃO

Jacques Audiard, "Emília Pérez"

Sean Baker, "Anora"

Edward Berger, "Conclave"

Brady Corbet, "O Brutalista"

Coralie Fargeat, "A Substância"

Payal Kapadia, "All We Imagine as Light – Tudo o Que Imaginamos Como Luz"

MELHOR ATOR (DRAMA)

Adrien Brody, “O Brutalista"

Timothée Chalamet, “A Complete Unknown”

Daniel Craig, “Queer”

Colman Domingo, “Sing Sing”

Ralph Fiennes, “Conclave” (Focus Features)

Sebastian Stan, “The Apprentice - A História de Trump”

MELHOR ATRIZ (DRAMA)

Pamela Anderson, “The Last Showgirl”

Angelina Jolie, “Maria”

Nicole Kidman, “Babygirl”

Tilda Swinton, “O Quarto ao Lado"

Fernanda Torres, “Ainda Estou Aqui"

Kate Winslet, “Lee Miller: Na Linha da Frente”

MELHOR ATOR (COMÉDIA OU MUSICAL)

Jesse Eisenberg, "A Verdadeira Dor"

Hugh Grant, "Herege"

Gabriel LaBelle, "Saturday Night"

Jesse Plemons, "Histórias de Bondade"

Glen Powell, Assassino Profissional"

Sebastian Stan, "A Different Man"

MELHOR ATRIZ (COMÉDIA OU MUSICAL)

Amy Adams, "Nightbitch"

Cynthia Erico, "Wicked"

Karla Sofía Gascón, "Emília Perez"

Mikey Madison, "Anora"

Demi Moore, "A Substância"

Zendaya, "Challengers"

MELHOR ATOR SECUNDÁRIO

Yura Borisov, "Anora

Kieran Culkin, "A Verdadeira Dor"

Edward Norton, "A Complete Unknown"

Guy Pearce, "O Brutalista"

Jeremy Strong, "The Apprentice - A História de Trump"

Denzel Washington, "Gladiador II"

MELHOR ATRIZ SECUNDÁRIA

Ariana Grande, "Wicked"

Selena Gomez, "Emília Pérez"

Felicity Jones, "O Brutalista"

Margaret Qualley, "A Substância"

Isabella Rossellini, "Conclave"

Zoe Saldaña, "Emília Pérez"

MELHOR ARGUMENTO

"Anora"

"O Brutalista"

"Conclave"

"Emília Pérez"

"A Substância"

"A Verdadeira Dor"

MELHOR FILME ESTRANGEIRO

"Ainda Estou Aqui"

"All We Imagine as Light"

"Emília Pérez"

"The Girl with the Needle"

"The Seed of the Sacred Fig"

"Vermiglio"

MELHOR FILME DE ANIMAÇÃO

"Flow - À Deriva"

"Divertida-Mente 2"

"Memoir of a Snail"

"Robot Selvagem

"Vaiana 2"

"Wallace & Gromit: Vengeance Most Fowl"

MELHOR FILME POR MÉRITO CINEMATOGRÁFICO E COMERCIAL

"Alien: Romulus"

"Beetlejuice Beetlejuice"

"Deadpool & Wolverine"

"Divertida-Mente 2"

"Gladiador II"

"Robot Selvagem"

"Tornados"

"Wicked"

MELHOR BANDA SONORA ORIGINAL

"O Brutalista"

"Challengers"

"Conclave"

"Dune - Duna: Parte II"

"Emília Perez"

"Robot Selvagem"

MELHOR CANÇÃO ORIGINAL

"The Last Showgirl", com “Beautiful That Way”

"Challengers", com "Compress/Repress"

"Emília Perez", com “El Mal” e “Mi Camino”

"Better Man", com “Forbidden Road”

"Robot Selvagem", com “Kiss The Sky”

TELEVISÃO

MELHOR SÉRIE DRAMA

"A Diplomata"

"Mr. and Mrs. Smith"

"Shōgun"

"Squid Game"

"Slow Horses"

"The Day of the Jackal"

MELHOR SÉRIE COMÉDIA

"Abbott Elementary"

"The Bear"

"The Gentlemen"

"Hacks"

"Ninguém Quer Isto"

"Homicídios ao Domicílio"

MELHOR TELEFILME, ANTOLOGIA OU MINISSÉRIE

"Baby Reindeer"

"Disclaimer"

"Monstros: A História de Lyle e Erik Menendez"

"The Penguin"

"Ripley"

"True Detective: Night Country"

MELHOR ATOR EM SÉRIE DRAMA

Donald Glover, "Mr. and Mrs. Smith"

Jake Gyllenhaal, "Presumed Innocent"

Gary Oldman, "Slow Horses"

Eddie Redmayne, "The Day of the Jackal"

Hiroyuki Sanada, "Shōgun"

Billy Bob Thornton, "Landman"

MELHOR ATRIZ EM SÉRIE DRAMA

Kathy Bates, "Matlock

Emma D’Arcy, "House of the Dragon"

Maya Erskine, "Mr. and Mrs. Smith"

Keira Knightley, "Black Doves"

Anna Sawai, "Shōgun"

Keri Russell, "A Diplomata"

MELHOR ATOR EM SÉRIE DE COMÉDIA OU MUSICAL

Adam Brody, "Ninguém Quer Isto"

Ted Danson, "Temos um Infiltrado"

Steve Martin, "Homicídios ao Domicílio"

Jason Segel, "Shrinking"

Martin Short, "Homicídios ao Domicílio"

Jeremy Allen White, "The Bear"

MELHOR ATRIZ EM SÉRIE DE COMÉDIA OU MUSICAL

Kristen Bell, "Ninguém Quer Isto"

Quinta Brunson, "Abbott Elementary"

Ayo Edebiri, "The Bear

Selena Gomez, "Homicídios ao Domicílio"

Kathryn Hahn, "Foi Sempre a Agatha"

Jean Smart, "Hacks"

MELHOR ATOR EM MINISSÉRIE, ANTOLOGIA OU TELEFILME

Colin Farrell, "The Penguin"

Richard Gadd, "Baby Reindeer"

Kevin Kline, "Disclaimer"

Cooper Koch, "Monstros: A História de Lyle e Erik Menendez"

Ewan McGregor, "A Gentleman in Moscow"

Andrew Scott, "Ripley"

MELHOR ATRIZ EM MINISSÉRIE, ANTOLOGIA OU TELEFILME

Cate Blanchett, "Disclaimer"

Jodie Foster, "True Detective: Night Country"

Cristin Milioti, "The Penguin"

Sofía Vergara, "Griselda"

Naomi Watts, "Feud: Capote vs. The Swans"

Kate Winslet, "The Regime"

MELHOR ATOR SECUNDÁRIO EM TELEVISÃO

Tadanobu Asano, "Shōgun"

Javier Bardem, "Monstros: A História de Lyle e Erik Menendez"

Harrison Ford, "Shrinking"

Jack Lowden, "Slow Horses"

Diego Luna, "La Maquina"

Ebon Moss-Bachrach, "The Bear"

MELHOR ATRIZ SECUNDÁRIA EM TELEVISÃO

Liza Colón-Zayas, "The Bear"

Hannah Einbinder, "Hacks"

Dakota Fanning, "Ripley"

Jessica Gunning, "Baby Reindeer"

Allison Janney, "A Diplomata"

Kali Reis, "True Detective: Night Country"

MELHOR PERFORMANCE EM PROGRAMA DE COMÉDIA STAND-UP

Jamie Foxx em "Jamie Foxx: What Had Happened Was"

Nikki Glaser em "Nikki Glaser: Someday You´ll Die"

Seth Meyers em "Seth Meyers: Dad Man Walking"

Adam Sandler em "Adam Snadler: Love You"

Ali Wong em "Ali Wong: Single Lady"

Ramy Youssef em "Ramy Youssef: More Feelings"