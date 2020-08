A muito seletiva associação de jornalistas responsável pelos prémios de cinema e TV Globos de Ouro foi acusada de sabotar o trabalho de profissionais que não são membros, enquanto desfruta de luxuosos benefícios e um acesso sem precedentes às estrelas de Hollywood.

Esta segunda-feira (3), um processo antimonopólio apresentado contra a Associação da Imprensa Estrangeira de Hollywood (HFPA) afirma que o grupo monopoliza ilegalmente a informação sobre o entretenimento em Los Angeles, ao mesmo tempo que cria barreiras quase impossíveis de serem superadas para aceitar novos membros.

"Durante todo o ano, os membros da HFPA usufruem de viagens com todas as despesas pagas para festivais de cinema do todo o mundo, onde são tratados com luxo e todos os seus desejos realizados pelos estúdios", acusa o processo apresentado pela jornalista norueguesa Kjersti Flaa.