A temporada de prémios de Hollywood começará esta segunda-feira com as nomeações para os Globos de Ouro, onde dois musicais - o sucesso de bilheteira "Wicked" e o surrealista "Emília Pérez" - deverão brilhar, juntamente com o thriller "Conclave".

Os Globos de Ouros, que serão entregues no dia 5 de janeiro, são considerados a antecâmara dos Óscares, e estes três filmes já estão entre os favoritos para as próximas estatuetas douradas.

O jornalista especializado Clayton Davis acredita que os musicais serão os grandes vencedores nas nomeações desta segunda-feira.

"Prevejo que liderarão a corrida", disse Davis, da revista Variety, em entrevista por telefone à agência France-Presse.

“Wicked” é a adaptação cinematográfica de um musical de sucesso da Broadway, protagonizado pela estrela pop Ariana Grande e pela vencedora do Tony Cynthia Erivo. Uma segunda parte está prevista para o próximo ano.

"Emília Pérez", vencedor do Prémio do Júri no Festival de Cinema de Cannes, conta a história de um poderosa traficante mexicanoa (a atriz transexual Karla Sofía Gascón) que se torna mulher.

A atriz e cantora Selena Gómez e Zoe Saldana são as outras protagonistas deste filme do cineasta francês Jacques Audiard: uma mistura de narco-thriller, telenovela latino-americana e drama LGBT, filmado quase inteiramente em castelhano.

O vencedor da Palma de Ouro de Cannes, "Anora", sobre uma stripper nova-iorquina que se casa com um jovem multimilionário russo, também pode destacar-se nas nomeações.

“Se os Globos forem inteligentes, reservarão as três últimas categorias da [cerimónia da] noite para comédias ou musicais, especialmente atriz principal de comédia ou musical, que parece ser a categoria mais renhida”, disse Davis.

Erivo, Gascón e a estrela de “Anora”, Mikey Madison, poderão competir pelo prémio de Melhor Atriz, juntamente com as eternas favoritas Amy Adams (“Nightbitch”) e Demi Moore (“A Substância").

Davis também apontou a possibilidade de nomeações para outras duas divas pop, como Jennifer Lopez, pelo drama desportivo “Unstoppable”, e Lady Gaga, por “Joker: Loucura a Dois”.

Os Globos de Ouro concedem prémios separados para dramas e comédias/musicais, ampliando o leque de estrelas que podem passar pela passadeira vermelha.

Na secção dramática, "Conclave" é um relato fictício das intrigas do Vaticano, descrevendo como a morte de um papa leva as diferentes fações da Igreja a lutar pelo seu futuro.

Ralph Fiennes, Stanley Tucci e John Lithgow lideram o elenco do filme, baseado num romance de Robert Harris.

Outros dramas em disputa são “Gladiador II”, a tão esperada sequela do Óscar de Melhor Filme de 2000 de Ridley Scott, e “Duna: Parte Dois”, protagonizado por Timothée Chalamet.

Os Globos estão no segundo ano de reformulação, após o jornal Los Angeles Times revelar em 2021 que o órgão de votação dos prémios – a agora extinta Associação de Imprensa Estrangeira de Hollywood – não tinha membros negros.

Sob nova gestão, os organizadores esperam dar continuidade ao aumento de público registado na última edição.

Davis vê os Globos de Ouro como “um grande barómetro do que os eleitores internacionais gostam” antes das nomeações aos Óscares, marcadas para 17 de janeiro.

Os eleitores internacionais da Academia dos Óscares, cujo número está a aumentar, tiveram muito impacto nas nomeações e nos vencedores nos últimos anos, segundo o jornalista.

Os Globos também homenageiam os melhores da televisão, e o épico histórico “Shōgun” – grande vencedor dos Emmys – deve estar entre os principais concorrentes, ao lado das comédias “The Bear” e “Homicídios ao Domicílio”.

Os atores Morris Chestnut e Mindy Kaling anunciarão os principais nomeados para a 82.ª edição dos Globos de Ouro a partir das 13h15. E a comediante Nikki Glaser será a anfitriã da gala do dia 5 de janeiro em Beverly Hills.