Os Globos de Ouro assinaram um contrato de cinco anos com uma grande estação de TV dos EUA, disseram os organizadores na segunda-feira, após alguns anos conturbados para a cerimónia de prémios.

Um novo acordo fará com que a gala – um importante palco para filmes a caminho dos Óscares – seja transmitida em direto pela CBS e pela plataforma Paramount +, a partir do próximo ano, não se transferindo para as plataformas de streaming, como acontece com o evento de prémios do Sindicato dos Atores, agora na Netflix.

O acordo solidifica uma reviravolta para o encontro anual, que foi retirado inteiramente do ar em 2022, após surgirem abertamente os rumores de longa data de corrupção e escândalo.

A CBS transmitiu os Globos deste ano, alegadamente com um grande desconto no preço, que obtiveram índices de audiência relativamente respeitáveis, apesar de um apresentador agitado criticado por piadas grosseiras.

"Estamos muito orgulhosos por continuar a chamar a CBS da nossa casa para os Globos de Ouro", disse Jay Penske, presidente e CEO da Penske Media e da Dick Clark Productions, que adquiriu o evento da Associação de Imprensa Estrangeira em Hollywood, assolada por escândalos.

E acrescentou: "A CBS chegou-se à frente para os Globos de Ouro durante um período muito desafiador e compreendeu inerentemente o seu valor, ao mesmo tempo em que teve visão, imaginação e convicção para trazer este programa icónico para as suas diversas plataformas".

Os Globos – que atribuem prémios tanto para as produção de televisão como de cinema – têm trabalhado para reabilitar a sua imagem sob a nova direção liderada pelo multimilionário norte-americano Todd Boehly.

Alegações de corrupção e racismo levaram a um boicote da indústria nos últimos anos, com a edição de 2022 a ser um ponto baixo, com os prémios anunciados nas redes sociais após o canal NBC cancelar a emissão televisiva e o invulgar silêncio dos vencedores sobre os seus triunfos.

Desde então, o grupo turbulento e obscuro de jornalistas estrangeiros baseados em Los Angeles que criou os Globos há mais de oito décadas foi dissolvido, e uma rede mais ampla de críticos estrangeiros foi trazida para escolher os vencedores.

A gala deste ano foi impulsionada pelas vitórias importantes do filme "Oppenheimer", de Christopher Nolan, que arrecadou 950 milhões de dólares e dominou os Óscares a 10 de março.