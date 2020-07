O lamento de Pedro Borges foi ainda acompanhado de uma crítica à burocracia exigida nos processos de candidatura aos concursos de apoio financeiro do Instituto do Cinema e Audiovisual (ICA) e que, por omissão de entrega de um documento, excluíram a Midas Filmes de um financiamento à distribuição.

“Há uma falta de sensibilidade brutal a quem não é funcionário público como eles e tem problemas dramáticos, e a quem eles ainda não estenderam a mão com uma única coisa desde o início da pandemia. A não ser facilitar prestações, uma medida concreta para quem esteve fechado este tempo todo, zero”, disse.

O secretário de Estado defendeu que, perante erros no processo de candidatura, o ICA não pode "abrir exceção para ninguém", mas manifestou-se disponível para discutir "o modo como são feitos os concursos", dentro do próximo plano estratégico para o cinema e audiovisual.

Quanto ao reforço de 8,5 milhões de euros no orçamento do ICA, retirados do saldo de gerência do instituto, e anunciados pelo Ministério da Cultura como um "apoio extraordinário", em tempo de pandemia, as regras para aceder àquele montante "estarão disponíveis" a partir de 7 de agosto na página oficial do ICA.

Segundo o secretário de Estado, aquela verba será repartida pelos vários programas e subprogramas de apoio financeiro desde ano.

"Precisamente para não demorar muito tempo até que o dinheiro chegue aos agentes, decidiu-se aproveitar os concursos que já estão lançados e maximizar as verbas que existem, criando mais possibilidade de apoios", disse.

Nuno Artur Silva falou à Lusa a partir de Foz Côa, à margem da celebração dos dez anos do Museu do Côa e de uma homenagem ao atual secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, que há 25 anos - então primeiro-ministro - decidiu cancelar a construção da barragem do Baixo Côa para preservar a arte rupestre no local.