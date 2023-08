"Gran Turismo", o filme de ação desportiva da Sony, não foi exatamente explosivo na corrida para a liderança das bilheteiras norte-americanas, mas chegou lá num fim de semana lento no final de agosto, superando uma "Barbie" ainda com motor turbo.

Baseado num videojogo popular, "Gran Turismo" arrecadou cerca de 17,3 milhões no período de sexta a domingo, informou no domingo o observador da indústria Exhibitor Relations.

"Esta é uma abertura morna para um filme de ação baseado num videojogo", especialmente em comparação com filmes anteriores baseados em jogos, como "Warcraft" (439 milhões de dólares em vendas mundiais de bilhetes) e "Rampage" (428 milhões), disse o analista David A. disse Gross.

Realizado por Neill Blomkamp ("Distrito 9"), o filme é protagonizado por David Harbour e Orlando Bloom e a história anda à volta de uma academia de corrida que recruta jogadores do videojogo qualificados para treiná-los como verdadeiros pilotos de corrida.

Enquanto isso, "Barbie", da Warner Bros., continua a encher salas, com as suas receitas de 17,1 milhões de dólares na sua sexta semana de exibição, impulsionando-a para um total doméstico de 594 milhões.

O filme de Greta Gerwig ultrapassou recentemente “Super Mario Bros.” (574 milhões) como o campeão de bilheteira doméstico do ano. A isso somam-se 745 milhões que “Barbie” ganhou a nível internacional e em breve será a melhor estreia de sempre da Warner nas bilheteiras, sem incluir o impacto da inflação.

Analistas disseram que a contabilidade da Sony sobre as vendas de bilhetes para "Gran Turismo" foi um pouco instável (incluindo milhões em pré-vendas nas últimas duas semanas) e previram que "Barbie" poderia, na contagem final que será conhecida na segunda-feira, voltar a ser a líder do fim de semana, tanto mais que no domingo se assinalou o Dia Nacional do Cinema, em que os bilhetes são colocados a quatro dólares (menos de metade do preço médio nacional) para ver qualquer filme em qualquer formato.

Já o líder do fim de semana passado, o filme de super-heróis "Blue Beetle", da DC Studios e da Warner Bros., caiu para o terceiro lugar, com 12,8 milhões de dólares, uma queda de quase 50% em relação ao fim de semana anterior. O total mundial até agora são de 81,8 milhões, sinal de desilusão para o filme interpretado por Xolo Mariduena, o primeiro protagonista latino em imagem real no mundo de super-heróis.

Em quarto lugar nas bilheteiras ficou "Oppenheimer", da Universal, arrecadando cerca de 9 milhões. A história da origem da bomba atómica já ultrapassou os 300 milhões de dólares em ganhos internos, com mais 477 milhões de dólares a nível internacional, em mais um sucesso do cineasta Christopher Nolan.

E em quinto lugar ficou o filme de animação "Tartarugas Ninja: Caos Mutante", da Paramount, o mais recente capítulo da saga dos peculiares heróis em concha, com 6,1 milhões.