Era um novo filme baseado num videojogo e não num qualquer: o mais vendido da história e que se tornou um fenómeno cultural.

"Um Filme Minecraft" bateu recordes no seu fim de semana de estreia nos cinemas norte-americanos, arrecadando cerca de 157 milhões nas bilheteiras (143,1 milhões de euros, à cotação do dia), disseram os analistas no domingo.

Este total para o filme, protagonizado por Jack Black, Jason Momoa e Jennifer Coolidge, superou em muito as expectativas, praticamente duplicando as previsões que apontavam para 70-80 milhões de dólares, tornando-se o maior lançamento no mercado doméstico do ano.

Passa também a ser a adaptação de maior sucesso de sempre ao cinema de um videojogo, superando a estreia de 146 milhões de dólares de "Super Mario Bros. O Filme" por esta altura em 2023.

Com mais 144 milhões de dólares de receitas no mercado internacional (131,25 milhões de euros), a estimativa total de 301 milhões de dólares nas bilheteiras (274,35 milhões de euros) mais do que duplicou o seu orçamento de produção não insignificante de 150 milhões de dólares, informou a revista especializada Variety, creditando em parte a enorme popularidade do videojogo, que vendeu mais de 300 milhões de cópias.

"A bilheteira doméstica estava a dormir em 2025 e este é um despertar tardio", destacou David A. Gross.

O analista disse ainda que "Um Filme Minecraft" teve um apelo intergeracional notável e que, embora as críticas "não tenham sido boas, estes filmes são feitos para os espectadores, não para os críticos".

Num distante segundo lugar no período de sexta a domingo ficou "Um Trabalhador Implacável", um 'thriller' de ação protagonizado por Jason Statham, com 7,3 milhões de dólares (6,64 milhões de euros).

Em terceiro, com 6,7 milhões de dólares (6,09 milhões de euros), ficou "The Chosen: Last Supper Part 2", o episódio mais recente de uma série baseada na fé sobre Jesus e os seus discípulos, do estúdio Fathom Events.

O quarto lugar foi para "Branca de Neve", com 6,1 milhões de dólares (5,55 milhões de euros). Feito por cerca de 250 milhões de dólares (227,27 milhões de euros), o total doméstico do filme de apenas 77,4 milhões dólares em três semanas, juntamente com 90 milhões no mercado internacional, é considerado uma grande deceção para a Disney.

A aguardar data de estreia em Portugal, o filme de terror psicológico "The Woman in the Yard", com Danielle Deadwyler no papel de uma mãe solteira viúva que recebe um aviso ameaçador de uma mulher estranha, ficou em quinto lugar, com 4,5 milhões de dólares (4,09 milhões de euros).