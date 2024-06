O filme “Grand Tour”, do realizador português Miguel Gomes, vai ser exibido no dia 25 na abertura oficial do Festival de Cinema de Marselha, no sul de França, foi hoje anunciado.

De acordo com a organização, na sessão de abertura do festival estará a atriz Crista Alfaiate.

“Grand Tour” chega a Marselha um mês depois de se ter estreado no festival de Cannes, onde Miguel Gomes venceu o Prémio de Melhor Realização, um feito inédito no cinema português. A estreia comercial em Portugal está prevista para outubro.

A história de "Grand Tour" segue um romance de início do século XX, com Edward (Gonçalo Waddington), um funcionário público do império britânico que foge da noiva Molly (Crista Alfaiate) no dia em que ela chega para o casamento.

“Contemplando o vazio da sua existência, o cobarde Edward interroga-se sobre o que terá acontecido a Molly… Desafiada pelo impulso de Edward e decidida a casar-se com ele, Molly segue o rasto do noivo em fuga através deste ‘Grand Tour’ asiático”, refere a sinopse.

Na preparação deste filme, ainda antes da pandemia da COVID-19, Miguel Gomes fez um arquivo de viagem pela Ásia, passando por Myanmar (antiga Birmânia), Vietname, Tailândia ou Japão, para traçar o trajeto das personagens, recolhendo imagens e sons contemporâneos para uma longa-metragem de época de 1918.

Só depois desse périplo, Miguel Gomes rodou as cenas com os atores em estúdio em Roma. O argumento é coassinado pelo cineasta com Mariana Ricardo, Telmo Churro e Maureen Fazendeiro.

"Grand Tour" é produzido por Filipa Reis (Uma Pedra no Sapato), em coprodução com Itália, França, Alemanha, China e Japão.

Na programação anunciada pelo festival de Marselha, destaque ainda para uma retrospetiva dedicada ao cinema do realizador brasileiro Adirley Queirós e da realizadora portuguesa Joana Pimenta, e que se estenderá até 08 de julho também na Cinemateca Francesa, em Paris.

A retrospetiva contará com filmes coassinados pelos dois autores, como o premiado “Mato Seco em Chamas”, mas também obras individuais, nomeadamente “Rap, o canto da Ceilândia”, de Adirley Queirós, e “Um campo de aviação”, de Joana Pimenta.

A 35.ª edição do Festival de Cinema de Marselha decorrerá de 25 a 30 de junho.