Diane Warren é considerada uma das compositoras contemporâneas mais prolíficas e escreveu canções originais para mais de 100 películas.

Quando a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas lhe deu um Óscar honorário em 2022, destacou que os seus temas "ampliaram o impacto emocional de inúmeros filmes e inspiraram gerações de artistas musicais".

De facto, a compositora tem o recorde de ter sido nomeada 15 vezes desde 1987 para o Óscar de Melhor Canção sem nunca ganhar, por temas como “Nothing's Gonna Stop Us Now”, “Because You Loved Me”, “How Do I Live” ou “I Don't Want To Miss A Thing”.

A sua derrota mais recente foi a 10 de março, quando 'The Fire Inside', do filme "Flamin’ Hot", perdeu para 'What Was I Made For?', do filme "Barbie", fazendo dos prodígios Billie Eilish, 22 anos, e Finneas O’Connell, de 26, os mais jovens vencedores de sempre de duas estatuetas em qualquer categoria.

Quando a dupla ganhou pela primeira vez com o tema principal de “007: Sem Tempo Para Morrer” de 2021, Diane Warren também estava nomeada com 'Somehow You Do', do filme "Four Good Days".

Mas a icónica artista de 67 anos revelou que o Óscar que mais lhe custou perder foi o da cerimónia de 2016, quando 'Til It Happens to You', o tema do documentário "The Hunting Ground" que escreveu com Lady Gaga, perdeu para 'Writing's On The Wall', de Sam Smith e Jimmy Napes, para "007 - Spectre".

"Essa foi uma perda difícil, naquele ano. Foi essa que foi insuportável. De todas as nomeações, essa realmente doeu", reconheceu numa entrevista à Variety a propósito da estreia de um documentário sobre si.

Numa entrevista a Larry king em 2016, a artista já tinha dito que 'toda a gente pensou' que ela iria ganhar, 'incluindo eu'.

No entanto, Warren mostrou-se positiva a falar sobre a situação agora com a Variety.

'Seria ótimo ganhar o Óscar competitivo, o que me escapou. Mas se tivesse que escolher entre ganhar um Óscar competitivo uma vez e nunca mais ser nomeada, escolheria ser nomeada novamente e nunca ganhar. Adoro continuar a ser nomeada. É incrível", partilhou.