Distanciamento físico, manter-se ativo durante o confinamento em casa e continuar a mostrar compaixão com quem está à volta são os comportamentos para ajudar a mitigar o impacto da COVID-19 que Gru, o Maldisposto e os Mínimos estão a ajudar a promover num novo anúncio de serviço público.

Como se recorda no vídeo em que as populares personagens da animação fazem parceria, através do estúdio Illumination, com a Organização Mundial de Saúde e as Nações Unidas, o célebre vilão é um especialista em "distanciamento social".

Curiosamente, "Mínimos 2: A Ascensão de Gru" foi um dos filmes que Hollywood teve que adiar por causa da pandemia: a estreia passou do final de junho para 2 de julho de 2021.

Steve Carell dá a voz à versão do anúncio em inglês, mas sendo um esforço global, ficará disponível noutras línguas, incluindo a portuguesa.

VEJA O ANÚNCIO.