Numa decisão invulgar, "Mínimos 3" vai chegar aos cinemas um ano mais cedo do que estava previsto.

Na sexta-feira, o estúdio Universal Pictures anunciou que a estreia será a 1 de julho de 2026 em vez de 30 de junho de 2027.

Com argumento assinado por Brian Lynch ("Mínimos" e da saga "A Vida Secreta dos Nossos Bichos"), a aposta do estúdio Illumination é forte: o animador francês Pierre Coffin regressa à realização, depois de assinar os três primeiros "Gru – O Maldisposto" (2010, 2013 e 2017) e o primeiro "Mínimos" (2015). Ele também é a voz em todos os filmes das adoráveis criaturinhas amarelas sempre prontas para servir o mais maldisposto dos mestres.

Os Mínimos foram vistos pela última vez nos cinemas em 2024, no grande sucesso de bilheteira "Gru – O Maldisposto 4".

A data de 1 de julho de 2026 pertencia a "Shrek 5", que passou para 23 de dezembro, ainda a tempo de festejar os 25 anos da saga.

Está confirmado o regresso de Mike Myers, Eddie Murphy e Cameron Diaz, respetivamente como as vozes do ogre verde, do Burro e da princesa Fiona.

Na realização estará Walt Dohrn, que foi um dos argumentistas em "Shrek 2" (2004) e "Shrek – O Terceiro" (2007), e ligado à criação da história de "Shrek Para Sempre" (2010), onde também foi a voz da personagem Rumpelstiltskin, que era o rei numa versão distorcida e alternativa do reino.

O corealizador será Brad Ableson, que vem da mesma função em "Mínimos 2: A Ascensão de Gru" (2022).

A 30 de junho de 2027, a data que era de "Mínimos 3", a Universal anunciou que será lançado outro filme da Illumination, sem divulgar o título, que estava inicialmente planeado para 19 de março do mesmo ano.