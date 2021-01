Foi evitada uma colisão entre cerimónias de prémios e respetivas indústrias de entretenimento na noite de 14 de março nos EUA.

Para não coincidir com a cerimónia dos Grammys, o Sindicato dos Atores transferiu a dos SAG Awards para 4 de abril.

A nova data dos SAG Awards fica a três semanas dos Óscares a 25 de abril, mas manterá o anúncio das nomeações a 4 de fevereiro.

"Durante estes tempos desafiadores, a nossa indústria e nossos membros mostraram a sua criatividade e resiliência na descoberta de novos métodos de contar histórias enquanto se adaptam a novos protocolos e procedimentos de segurança. Abraçamos esse espírito ao repensar os SAG Awards com um evento especial de uma hora que destaca e expande o nosso segmento de abertura 'Sou um ator' [depoimentos em que os atores explicam o que os inspirou para seguirem a carreira] e homenageia as atuações notáveis ​​do ano passado”, disse o sindicado SAG-AFTRA esta quarta-feira (13) em comunicado.

A nova data surge após a associação de profissionais da música (Recording Academy) ter anunciado no dia 5 o adiamento da 63.ª cerimónia de 31 de janeiro para 14 de março por causa do agravamento da pandemia no condado de Los Angeles.

Pela mesma razão, os atores tinham sido os primeiros a adiar de 24 de janeiro para 14 de março no último verão e por isso manifestaram publicamente o desagrado com a decisão dos colegas.

"Estamos extremamente desiludidos por saber do conflito de datas, 14 de março, anunciado [...] para a cerimónia deste ano dos Grammy. Anunciámos a mesma data para os SAG Awards no passado mês de julho com a intenção de dar a maior margem de agendamento possível às outras cerimónias de prémios. Esperamos a mesma consideração das nossas organizações irmãs em toda a indústria", divulgava o comunicado do sindicato dos atores da semana passada.