São as primeiras imagens de “Frankenstein”, uma nova versão do realizador Guillermo del Toro a partir da clássica história de Mary Shelley.

A Netflix divulgou o primeiro teaser trailer e anunciou que o filme chegará ao seu serviço em novembro.

Com Oscar Isaac, Jacob Elordi, Mia Goth e Felix Kammerer, além de Charles Dance e do vencedor de dois Óscares Christoph Waltz, “Frankenstein” é um projeto de paixão do realizador mexicano e o seu primeiro filme desde 2022, quando lançou "Pinóquio", que ganhou o Óscar de Melhor Longa-Metragem de Animação, cinco anos depois das primeiras estatuetas douradas conquistadas com "A Forma da Água".

"O cineasta oscarizado Guillermo del Toro traz-nos uma adaptação da clássica história de Mary Shelley sobre Victor Frankenstein, um brilhante, mas egocêntrico cientista que dá vida a uma criatura em resultado de uma experiência monstruosa. Esta experiência acaba por condenar à perdição o criador e a trágica criação", resume a apresentação oficial.

