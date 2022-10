Uma semana histórica para o cinema português acabou por ser também uma das suas piores nas bilheteiras.

A estreia de três novos filmes nas salas de cinema a 29 de setembro revelou-se uma desilusão comercial: o mais visto não chegou aos mil espectadores.

Segundo os dados do Instituto do Cinema e do Audiovisual (ICA), foram vendidos 2578 bilhetes até 2 de outubro para "1618", de Luís Ismael, "Fogo-Fátuo", de João Pedro Rodrigues, e "Nunca nada aconteceu", de Gonçalo Galvão Teles, ficando a uma distância considerável de "Curral de Moinas", com 4.765 e em exibição há 53 dias e ainda em 35 salas.

À entrada para a oitava semana de exibição, a comédia de Miguel Cadilhe com João Paulo Rodrigues e Pedro Alves já foi vista por 291.087 espectadores e consolida o quinto lugar no Top dos filmes portugueses mais vistos de sempre nas salas, ranking que continua a ser liderado por "O Pátio das Cantigas" (2015), de Leonel Vieira, com 608.322 espectadores.

Os três filmes também perderam para "Restos do Vento", de Tiago Guedes e com Albano Jerónimo, Nuno Lopes, Isabel Abreu e Gonçalo Waddington, que desiludiu na estreia entre 22 e 26 de setembro com 1674 espetadores mas mostrou sinais de recuperação ao entrar na segunda semana: 1481 espectadores em 20 salas, uma quebra de apenas 11,53% (e um total de 6004).

A estreia portuguesa mais vista foi a de "Fogo-Fátuo", com 981 espectadores em 17 salas: o filme de João Pedro Rodrigues com Mauro Costa e André Cabral teve estreia mundial em maio na Quinzena de Realizadores do Festival de Cinema de Cannes e é descrito como "uma comédia erótica em formato musical"

"Nunca Nada Aconteceu" foi visto por 841 espectadores, mas em 41 salas: a mais recente longa-metragem de Gonçalo Galvão Teles com Bernardo Lobo Faria, Alba Baptista e Miguel Amorim chegou mais de dois anos depois de ter sido rodada e centra-se na história de três adolescentes nos subúrbios de Lisboa.

Já "1618" ficou pelos 756 espectadores em 13 salas: trata-se de uma recriação histórica baseada em factos verídicos sobre a Inquisição e a perseguição de judeus em Portugal de Luís Ismael, o mesmo realizador da trilogia de comédia "Balas & Bolinhos" (2001-2012) e do filme de ação "Bad Investigate" (2018).