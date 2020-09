Por isso, a atriz mantém-se dividida sobre o que representou a sua vitória.

"É um dos meus maiores desgostos. Na manhã a seguir, pensei, 'Uau, fui escolhida para abrir uma porta'. E depois, não ter ninguém... pergunto-me, 'Aquilo foi um momento importante ou só foi um momento importante para mim?' Queria acreditar que era muito maior do que eu. Parecia muito maior do que eu, principalmente porque sabia que outras deviam ter estado lá antes de mim e não estiveram", recordou.

Halle Berry comentou que não foi exatamente cercada por propostas após os Óscares.

No mesmo ano em que ganhou, teve um grande sucesso como a espia Jinx em "007 - Morre Noutro Dia", mas os produtores da saga não conseguiram avançar com um projeto à volta da sua personagem. E em 2004, tudo ficou mais difícil com o seu falhanço em "Catwoman". E depois, mais nada...

"Acho que é principalmente porque não havia um espaço para alguém como eu. Pensei 'Todos estes grandes argumentos vão aparecer-me à frente; estes grandes realizadores vão bater à minha porta'. Não aconteceu. Na verdade, ficou um bocado mais difícil. Chamam-lhe a 'maldição dos Óscares'. É suposto apresentar interpretações dignas de prémios", explicou.

Olhando para trás, Halle Berry diz que foi ingénua ao pensar que uma estatueta ia mudar o que quer que fosse.

"Só porque ganhei um prémio não significa que, magicamente, no dia a seguir, havia um lugar para mim", assume.