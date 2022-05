Esta segunda-feira, foi divulgado o trailer de "Não Te Preocupes Querida", o novo filme como realizadora da atriz Olivia Wilde que junta Florence Pugh e Harry Styles.

Sobre a história, pouco mais se sabe para além de que se passa nos anos 1950 numa comunidade distópica isolada no deserto da Califórnia.

Enquanto os homens trabalham em algo misterioso conhecido por "Projeto Vitória", às esposas é dito que não devem sair daquele condomínio fechado, mas como se vê no trailer, vários acontecimentos estranhos fazem a personagem de Florence Pugh acreditar que aquela existência agradável esconde algo mais perturbador, apesar das palavras tranquilizadoras de quem a rodeia, incluindo o próprio marido.

Durante a CinemaCon em Las Vegas, a convenção que na semana passada juntou os grandes nomes da indústria audiovisual e os proprietários das salas de cinema para conhecer as novidades para os próximos tempos, Olivia Wilde descreveu "Não Te Preocupes Querida" como reminiscente de filmes como "Inception" (de Christopher Nolan, com quem Harry Styles se estreou como ator em "Dunkirk" em 2017), "Matrix" e "The Truman Show - A Vida em Direto".

Muito elogiada com a estreia atrás das câmaras em "Booksmart: Inteligentes e Rebeldes" (2019), a realizadora acrescentou que era "a minha carta de amor aos filmes que ultrapassaram os limites da ambição".

As imagens causaram sensação, mas também se falou bastante sobre o filme por causa do momento em que Olivia Wilde recebeu um envelope com documentos de custódia por parte dos advogados do antigo noivo Jason Sudeikis ("Ted Lasso") quando estava em palco a fazer a apresentação.

Mas este foi apenas o mais recente episódio mediático à volta do projeto: em setembro de 2020, Shia LaBeouf foi despedido ainda na fase dos ensaios, vindo-se a apurar depois que o seu mau comportamento e o "estilo" profissional terão entrado em choque com outros atores e membros da equipa; e Wilde e Harry Styles tornaram-se namorados durante a rodagem.

Ainda com Gemma Chan, KiKi Layne, Nick Kroll, Chris Pine e a própria Olivia Wilde, a estreia nos cinemas está anunciada para 22 de setembro.

VEJA O TRAILER LEGENDADO.