Foi divulgado esta segunda-feira otrailer de "Thunderbolts*".

Com um asterisco intencional no título, cujo significado Kevin Feige, presidente da Marvel Studios, promete que será explicado após a estreia, o filme junta vilões e renegados do Universo Cinematográfico, liderados por Yelena Belova ou seja, Florence Pugh, de “Viúva Negra”.

Parte da fase seis do MCU, o grupo inclui Bucky Barnes (Sebastian Stan), Fantasma (Hannah John-Kamen), Valentina Allegra de Fontaine (Julia Louis-Dreyfus), Yelena Belova (Florence Pugh), Guardião Vermelho (David Harbour), Sentinela (Lewis Pullman) e a Taskmaster (Olga Kurylenko), além de John Walker (Wyatt Russell).

Não foi revelada uma sinopse oficial.

Realizado por Jake Schreier (de "Robot e Frank" e "Cidades de Papel"), a estreia de "Thunderbolts*" nos cinemas está anunciada para 1 de maio de 2025.

VEJA O TRAILER ORIGINAL.