Eis mais uma polémica estéril nascida nas redes sociais que acaba por ter impacto suficiente para se tornar notícia e merecer a reação de uma das partes envolvidas.

No caso concreto, algumas pessoas nas redes sociais estão a dizer que Sandra Bullock deve devolver o Óscar que ganhou com o filme "Um Sonho Possível" (2009) depois de um processo colocado recentemente em tribunal colocar em causa a história que o inspira.

O filme de 2009 mostrava como Michael Oher, um adolescente que cresceu no seio da pobreza e lares adotivos, era acolhido e adotado pelos Tuohy, uma família abastada do Tennessee, iniciando assim uma jornada que culminaria numa carreira de sucesso na NFL, a liga desportiva profissional de futebol americano dos EUA.

Mas no início desta semana Michael Oher alega num processo que Leigh Anne Tuohy (interpretada por Bullock) e o seu marido Sean Tuohy (Tim McGraw no filme) o enganaram para que renunciasse ao controle dos seus assuntos financeiros e que, em vez de ser legalmente adotado, como lhe disseram, foi estabelecida uma tutela que lhes permitiu lucrar com o seu nome.

O processo, que visa dissolver a tutela, acrescenta que o casal usou o seu controlo sobre os negócios de Oher para arrecadar milhões de dólares com o sucesso de "Um Sonho Possível".

Quinton Aaron, que interpretou a antiga estrela da NFL no grande ecrã, revoltou-se com a dimensão do "ódio que anda a ser espalhado hoje em dia" refletido nos apelos para a "devolução" da estatueta dourada feitos à atriz com quem trabalhou de forma tão próxima.

"Não há nada que diga que ela teve algo a ver com isto”, disse o ator, agora com 39 anos, à Fox News Digital.

"Ela era uma atriz que foi contratada para fazer um trabalho e fê-lo tão bem que foi recompensada por isso. Por que razão se iria querer tirar isso apenas por uma coisa que está a acontecer agora, 14 anos mais tarde?", acrescentou.

Quinton Aaron recordou a seguir que Sandra Bullock perdeu, no início de agosto, o parceiro sentimental de quase uma década, vítima de esclerose lateral amiotrófica.

"Gostava que a deixassem em paz porque, como se sabe, ela tem os seus próprios problemas neste preciso momento, com o amor que acabou de perder. Sofreu uma grande perda. Estou demasiado familiarizado com a tragédia de perder um ente querido e não é algo fácil. (…) Os meus pensamentos e orações vão para ela também", disse.

"A última coisa que ela precisa é que os 'trolls' da internet se atirem a ela com algo do género 'Devíamos tirar-lhe o Óscar'. Acalmem-se. Fiquem em casa, acalmem-se, arranjem um emprego. [...] Parem e deixem-na em paz", concluiu.

O ator também evocou dois pormenores que contribuíram para participar no filme: dois metros e três centímetros de altura e mais de 180 quilos de peso: "Sou um ursinho de peluche, gosto de pensar em mim mesmo como um ursinho de peluche, mas se se metem com as pessoas que amo vou tornar-me um urso pardo, é só o que digo".