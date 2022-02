O lançamento de um novo trailer de “Monstros Fantásticos: Os Segredos de Dumbledore" previsto par quinta-feira foi cancelado.

A imprensa especializada norte-americana confirmou junto de fontes do estúdio Warner Bros. que a decisão foi tomada por causa da invasão da Ucrânia pela Rússia.

Com estreia nos cinemas anunciada para 7 de abril, o estúdio ia seguir uma prática habitual e lançar o trailer do terceiro filme da saga alguns dias antes da estreia de outro dos seus grandes títulos, "The Batman" (3 de março).

Em contagem decrescente, esta semana a página oficial do Twitter chegou a pedir aos fãs para se juntarem ao "primeiro exército de Dumbledore" com partilhas de "qualquer coisa" relacionada com o feiticeiro e lançou posters individuais com as personagens.

Esta quinta-feira, chegou a abrupta travagem na promoção: "O aguardado trailer de 'Monstros Fantásticos: Os Segredos de Dumbledore' não será revelado hoje. Mais para chegar muito em breve, agradecemos a paciência".

Segundo a sinopse oficial, "O Professor Albus Dumbledore sabe que o poderoso feiticeiro de magia negra Gellert Grindelwald está a preparar-se para assumir o controle do mundo dos feiticeiros. Incapaz de detê-lo sozinho, confia a Newt Scamander a liderança de uma intrépida equipa de feiticeiros, bruxas e um corajoso Muggle padeiro numa missão perigosa onde vão encontrar velhos e novos monstros e entrar em confronto com a crescente legião de seguidores de Grindelwald. Mas com o que está em causa, durante quanto tempo Dumbledore pode permanecer à margem?".

O filme junta Eddie Redmayne, Katherine Waterston, Dan Fogler, Alison Sudol, Ezra Miller, Callum Turner, Claudia Kim, William Nadylam e Kevin Guthrie, além de Jude Law como Dumbledore e Mads Mikkelsen a substituir Johnny Depp como Grindelwald, após este ter abandonado a produção em plena rodagem a "pedido" do estúdio após um juiz britânico ter decidido que a acusação de ser um "marido violento" num artigo do tablóide britânico The Sun era "substancialmente verdadeiro".