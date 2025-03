A adaptação ao cinema de um dos videojogos da Nintendo mais populares de todos os tempos já tem data de estreia, após quase 20 anos de tentativas.

A Sony anunciou que "The Legend of Zelda" será lançado nos cinemas a 26 de março de 2027.

O filme será realizado por Wes Ball, conhecido pela trilogia “Maze Runner” e o recente "O Reino dos Planeta dos Macacos", a partir de uma argumento de Derek Connolly, ligado à saga "Mundo Jurássico".

A produção é de Avi Arad, que está ligado a todos os filmes em imagem real e de animação do Homem-Aranha.

Não foram anunciados detalhes sobre a história ou o elenco.

Criado pelo lendário Shigeru Miyamoto e lançado em 1986 pela Nintendo, a saga de fantasia "The Legend of Zelda" centra-se em Link, um rapaz que tem de salvar a princesa Zelda do maligno Ganon no reino fantástico de Hyrule, com muitas espadas e magia à mistura. Já foram lançados mais de 10 títulos, com vendas superiores a 150 milhões de cópias.

O filme tem um forte envolvimento do próprio criador e da Nintendo, que financia o orçamento com a Sony.

As tentativas à volta de "The Legend of Zelda" datam pelo menos de 2007 e entre os motivos para a demora está a má memória do falhanço da versão em imagem real de "Super Mario Bros." em 1993, que levou a Nintendo a recusar várias propostas de adaptação dos seus videojogos.

A "maldição" só foi ultrapassada com o regresso aos cinemas de "Super Mario Bros - O Filme", com o envolvimento de Miyamoto: foi um grande sucesso comercial em 2023, com receitas de bilheteira de 1,36 mil milhões de dólares, valor apenas ultrapassado nesse ano por "Barbie".