"Homem-Aranha: Longe de Casa" é a primeira sequela do verão a ultrapassar as expectativas em relação às receitas de bilheteira, confirmando o domínio da Marvel (aqui com o estúdio Sony).

Beneficiando de ser o primeiro do Universo Cinematográfico do estúdio após "Vingadores: Endgame", o novo filme com Tom Holland como protagonista estreou a 2 de julho nos EUA, uma terça-feira (antecipando grande o feriado nacional) e ultrapassou as previsões mais otimistas dos analistas e da própria indústria: arrecadou 185 milhões de dólares [165 milhões de euros].

Entre os recordes de bilheteira, destaca-se o de melhor terça-feira de sempre (38 milhões) e o de melhor estreia de seus dias para a Sony.

A contar com outros países e o sucesso na China, onde abriu há dez dias, o valor global sobre para 580 milhões de dólares [517 milhões de euros].