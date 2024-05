Muitos espectadores querem ver "Deadpool & Wolverine" no grande ecrã, num sinal de otimismo após o arranque morno da temporada de verão nos cinemas e para a própria Marvel após várias desilusões de bilheteira.

Ultrapassando títulos como "Dune: Parte 2" e "Godzilla x Kong", o filme que junta Ryan Reynolds como os mutantes pela primeira vez no Universo Cinematográfico Marvel bateu o recorde deste ano para as vendas de bilhetes 'online' nas primeiras 24 horas, anunciou esta terça-feira a Fandango, uma das principais líderes do setor na América do Norte.

A venda antecipada de bilhetes no mesmo período de tempo também ultrapassou as dos outros filmes "Deadpool", lançados em 2016 e 2018.

Com estreia marcada para 25 de julho em Portugal, um dia antes dos EUA, o entusiasmo dá esperança às salas de cinema numa altura em que as vendas de bilhetes estão 20% abaixo em relação a 2023, refletindo a menos quantidade de lançamentos após as greves dos atores e argumentistas de Hollywood.

O panorama pouco melhorou com o tradicional arranque da temporada de verão nos cinemas no início de maio, com as estreias mornas de "Profissão: Perigo", "O Reino dos Planetas dos Macacos" e "IF - Amigos Imaginários".

Após várias desilusões de bilheteira, a Marvel também sob pressão para recuperar: único filme do MCU para 2024, "Deadpool & Wolverine" pode ser o primeiro filme a chegar aos mil milhões de dólares desde "Vingadores: Endgame" em 2019 (esse valor foi ultrapassado por "Homem-Aranha: Longe de Casa" e "Homem-Aranha: Sem Volta a Casa", que fazem parte do Universo, mas são originários da Sony Pictures e não da Marvel Studios).

Entretanto, descobriu-se que o 'teaser' a informar sobre a venda de bilhetes continha um código QR que remetia outra outro 'teaser', onde Ryan Reynolds esfria as expectativas dos fãs antes da estreia.

“Estamos muito entusiasmados por nos juntarmos a vocês no dia 26 de julho. Muitos de vocês estão muito entusiasmados. Mas devemos apresentar a situação como deve ser. Este filme é tão básico como uma sequela do [filme] 'Battlefield Earth - Campo de Batalha'. Vamos principalmente lutar um contra o outro até ficarmos inconscientes, fazer inimigos na Disney, contar algumas piadas sobre pénis, fazer algumas piadas à minha custa, fazer muitas piadas à custa do Hugh e evitar completamente a cena obrigatória de pós-créditos da Marvel, que, se ainda não perceberam, é sempre apenas um anúncio publicitário de outro filme que irá invariavelmente terminar com um anúncio publicitário de outro filme" , diz o ator.

E acrescenta: "Portanto, sentem-se, relaxem, deixem-nos baixar o vosso quociente de inteligência e aumentar a vossa frequência cardíaca enquanto viajamos para uma insípida Terra de Sonhos, um lugar onde homens e mulheres adultos andam de roupa justa e agem como se não fosse um gigantesco grito cultural por ajuda".

Como a melhor voz no registo de 'trailer', Reynolds termina com uma proclamação em tom dramático: “Isto é CINEMA”.

