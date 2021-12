"Homem-Aranha: Sem Volta a Casa" tornou-se o primeiro filme a superar os mil milhões de dólares na era da pandemia, ao dominar as bilheteiras americanas durante o fim de semana de Natal, informou a empresa Exhibitor Relations.

A longa-metragem mais recente do Homem-Aranha arrecadou 467,3 milhões de dólares nos EUA e Canadá e 587 milhões no resto do mundo, superando a simbólica barreira em 12 dias e sem ter estreado na China.

Apenas "Vingadores: Endgame" e "Vingadores: Guerra do Infinito" conseguiram em menos tempo: 5 e 11 dias, respetivamente, mas tendo estreado no gigantesco país asiático quando já era o segundo maior mercado de cinema do mundo.

O valor de "Sem Volta a Casa" foi alcançado apesar da rápida propagação da variante Ómicron, que está afetar as viagens à volta do mundo e levou as autoridades em vários países a decretarem restrições, incluindo o fecho de cinemas.

O filme também se tornou o maior sucesso de bilheteira de 2021, ultrapassando o épico chinês "The Battle of Lake Changjin", que arrecadara mais de 905 milhões.

O último filme a ter ultrapassado os mil milhões foi "Star Wars: Ascensão de Skywalker", de 2019.

"Sem Volta a Casa" é o terceiro filme da franquia do Homem-Aranha protagonizado pelo ator britânico Tom Holland.

A produção da Sony arrecadou 81,5 milhões de dólares na América do Norte nos três dias do fim de semana de Natal e permaneceu na liderança da bilheteira, depois de registar a segunda maior estreia de um filme de todos os tempos na região, com mais de 260 milhões de dólares.

O filme é superado apenas por "Vingadores: Endgame" nos primeiros dias no cinema, segundo o site Box Office Mojo.

O outro filme a ter impacto durante a temporada festiva ficou em segundo lugar: a animação "Cantar! 2", com 23 milhões.

Disponível também na HBO Max nos EUA, "Matrix Resurrections" dececionou e ficou em terceiro, com apenas 12 milhões de dólares.