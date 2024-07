Portugal pode ter sido uma das últimas estreias (pior nos principais mercados internacionais só Países Baixos e Suécia, a 17 de julho, e Japão a 1 de agosto) e o mínimo que se pode concluir é que eram mesmo muitos os que estavam à espera de "Divertida-Mente 2 (Inside Out 2)".

A estreia da nova animação da Pixar levou 259.507 espectadores às salas de cinema entre quinta-feira e domingo, segundo os dados oficiais do Instituto do Cinema e do Audiovisual revelados esta segunda-feira.

Esta passa a ser a segunda maior estreia de sempre na história dos cinemas portugueses, embora a posição do campeão possa ser controversa: "Vingadores: Endgame" (2019) foi visto por 287.189 espectadores entre 24 e 28 de abril de 2019, um valor que inclui as sessões de pré-estreia na quarta-feira à noite, mas quando se contam apenas as sessões entre quinta-feira e domingo, o valor desce para 257.079.

Em valores monetários, a super produção da Marvel arrecadou € 1.745.960,68 de receita bruta e a animação da Pixar ficou pelos € 1.632.604,25.

Os dois filmes pertencem à Disney, tal como o que agora está em terceiro lugar nas estreias: a versão em imagem fotorrealista de "O Rei Leão" levou 250.671 aos cinemas nacionais entre 17 e 21 de julho de 2019, o que inclui as sessões de pré-estreia (236.010 espectadores entre quinta e domingo).

No género de animação, o recorde da maior estreia pertencia a "Madagáscar 2" (2008), com 205 mil espectadores entre 27 e 30 de novembro de 2008.

Em apenas quatro dias, "Divertida-Mente 2" torna-se o quinto filme mais visto nos cinemas nacionais este ano, atrás de "Todos Menos Tu" (317.801), "Dune – Duna: Parte Dois" (317.329), "O Panda do Kung Fu 4" (313.936) e "Gru - O Maldisposto 4" (269.655).

A nível internacional, a revelação das antigas e novas emoções da adolescente Riley também é um sucesso gigantesco: com 1,350 mil milhões de dólares, o 28.º filme da Pixar é o maior sucesso de bilheteira na já longa e aclamada história do estúdio, sem contar com a inflação.

Ainda com expectativa de subir mais, também é a terceira animação mais rentável de sempre nas bilheteiras mundiais (ou quarta, pois existe controvérsia à volta da versão fotorrealista de "O Rei Leão", com 1,65 mil milhões), tendo à sua frente "Super Mario Bros.: O Filme" (1,36) e “Frozen II” (1,45).

Na América do Norte, com 572,5 milhões, só tem pela frente "Super Mario Bros.: O Filme" (574) e "The Incredibles 2" (608).

Note-se que as receitas destes tops não são ajustadas à inflação: estima-se que "Branca de Neve e os Sete Anões" (1937), da Disney, continua a ser o maior sucesso de sempre do cinema de animação.