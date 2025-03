Sadie Sink vai entrar em "Homem-Aranha 4", no que é a primeira grande novidade no elenco da super produção que junta os estúdios Marvel e Sony.

Revelada pelo papel de "Max" Mayfield na série "Stranger Things" após ganhar experiência na Broadway, a atriz de 22 anos junta-se a Tom Holland no que é descrito pela imprensa norte-americana como um papel de destaque.

No cinema, o seu papel mais importante foi a da filha de Brendan Fraser no vencedor dos Óscares "A Baleia" (2022).

O meio especializado Deadline diz que a teoria predominante é que a atriz ruiva será apresentada como Jean Grey, a personagem ligada aos "X-Men", ainda que "não descarte a ideia de que apareça como outra adorada personagem ruiva da saga Homem-Aranha".

Tom Holland está agora na Grécia a filmar "The Odyssey" às ordens do vencedor dos Óscares Christopher Nolan e o plano é que seguirá logo a seguir para o filme da Marvel, que terá uma produção apertada: a data de estreia está já marcada para 31 de julho de 2026, duas semanas depois do filme de Nolan.

A produção do Universo Cinematográfico Marvel terá um novo realizador: após três filmes, Jon Watts passa a função a Destin Daniel Cretton, que dirigiu "Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis" (2021).

O filme chegará ao grande ecrã quatro anos e meio após "Homem-Aranha: Sem Volta a Casa" (2021), que mudou o futuro do super-herói após o mundo esquecer que Peter Parker era o Homem-Aranha, incluindo MJ (Zendaya).

Foi o sétimo filme que mais arrecadou nas bilheteiras a nível global, sem contar com a inflação: 1,95 mil milhões de dólares (1,8 mil milhões de euros). Em Portugal, levou 647.431 espectadores aos cinemas no inverno de 2021-2022.