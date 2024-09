Julia Roberts vai receber o César honorário pela carreira na simbólica 50.ª cerimónia dos "Óscares franceses", que terá lugar a 28 de fevereiro de 2025, no Olympia de Paris, presidida por Catherine Deneuve.

“Julia Roberts fascina, é uma fonte de inspiração e um ícone do cinema mundial”, afirmou a Academia dos César em comunicado esta segunda-feira, acrescentando que "não é apenas uma estrela de cinema, também é um ícone da cultura popular, e a sua influência vai muito além das suas atuações".

“Fora do ecrã telas, dedica-se a causas filantrópicas, servindo como embaixadora do UNICEF e apoiando numerosos esforços humanitários em todo o mundo. Defensora do ambiente, emprestou a sua voz a documentários sobre a proteção do planeta e defende ativamente os direitos das mulheres”, destaca-se.

A Academia francesa de cinema recorda que, após a revelação como Vivian Ward em "Um Sonho de Mulher" em 1990, Roberts “desfrutou de uma série de sucessos, com papéis tão variados quanto inesquecíveis”, destacando as comédias românticas “O Casamento do Meu Melhor Amigo” e “Notting Hill”, e 'thrillers' como “O Caso Pelicano” e “Erin Brockovich”, ganhando com este último o Óscar de Melhor Atriz na cerimónia de 2001.

Nomeações anunciadas em janeiro

Justine Triet ao lado de Christopher Nolan no fim da cerimónia dos prémios César

A cerimónia dos César, que premeia o cinema francês, foi criada em 1975 e a sua primeira edição teve lugar em abril de 1976. Inicialmente transmitida pelo serviço público (Antenne 2 e depois France 2), é exibida em sinal aberto pelo Canal+ desde 1994.

As nomeações para a 50.ª edição devem ser anunciadas no dia 29 de janeiro. A 49.ª cerimónia viu o triunfo de “Anatomia de uma Queda”, de Justine Triet.