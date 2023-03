Hugh Grant "ressuscitou" um filme praticamente desconhecido e feito para televisão como o que gostaria de apagar da sua página no popular 'site' IMDb, a popular base de dados sobre cinema, TV, etc.

O ator britânico esteve com o colega Chris Pine para promover o novo filme "Dungeons & Dragons" no programa "The Late Late Show with James Corden" na quarta-feira à noite e o trio juntou-se para participar na rubrica "Spill Your Guts or Fill Your Guts", onde o desafio é responder a uma pergunta difícil ou comer uma "iguaria" nojenta.

A Grant calhou uma sobre o filme que gostaria de eliminar do IMDb e o ator, conhecido pelo tom depreciativo com que se refere à "Quatro Casamentos e Um Funeral" e as outras comédias românticas que lhe deram a fama, ainda tentou desviar a trajetória da resposta.

"A questão é que ficaria feliz por destruir o meu currículo porque, na verdade, especializei-me em ser mau durante décadas. Como sabem, estando na indústria, uma coisa é dizer que fui mau, mas não posso envolver os colegas maravilhosos que trabalharam comigo em qualquer filme por dizer que é mau, portanto esse é o meu dilema", disse a James Corden e Chris Pine.

Mas sob pressão de uma "torta de minhoca e maionese", revelou que gostava de eliminar "The Lady and the Highwayman" ["A Lady e o Salteador", em tradução livre], um telefilme romântico de capa e espada de 1988 baseado num romance da popular escritora Barbara Cartland.

O enredo anda à volta de Lady Panthea Vyne, uma jovem que chega à corte e acaba por se tornar inimiga de Lady Castlemaine, a ex-amante do Rei Carlos II. Apesar de ser para televisão, o filme juntava um elenco da fina nata britânica: Oliver Reed, Claire Bloom, Christopher Cazenove, Michael York, Lysette Anthony, Emma Samms, John Mills, Ian Bannen e Robert Morley.

Ou como descreveu Hugh Grant 35 anos mais tarde, quando James Corden duvidou da sua existência: "Meados dos anos 80. Filme feito para televisão. Sou um salteador. É suposto ser 'sexy'. Baixo orçamento, má peruca, mau chapéu. Pareço o 'Deputy Dawg' [a personagem que dá título a uma série de desenhos animados dos anos 1960]. Quando estou tenso, a minha voz sobe duas oitavas. Portanto, o 'Deputy Dawg' surgia das árvores quando passava a carruagem e dizia 'Em pé e deem tudo'. E... é mau."

E acrescentou: “Peço desculpa a todos os meus colegas maravilhosos que estão nele".

