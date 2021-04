No ano passado, o dramaturgo francês Florian Zeller estreou-se como realizador com "O Pai", adaptando uma peça da sua autoria sobre um homem de idade avançada que vê o seu mundo deixar de ter lógica.

O trabalho que se segue será "The Son" [O Filho], com Hugh Jackman e Laura Dern, com rodagem prevista para arrancar ainda este ano.

Em colaboração com Christopher Hampton, Florian Zeller voltou a adaptar uma das suas peças, à volta de Peter (Jackman), um homem que tem uma nova parceira e um bebé que vê a sua vida preenchida afetada pela chegada da sua antiga esposa Kate (Dern) com Nicholas, o filho adolescente de ambos.

Peter tenta ser um pai melhor, mas a situação do jovem claramente perturbado colocará a sua família numa situação perigosa.

Com Anthony Hopkins e Olivia Colman, "O Pai" recebeu seis nomeações para a 93.ª cerimónia dos Óscares, marcada para 25 de abril, incluindo Melhor Filme, Ator, Atriz Secundária e Argumento Adaptado. A estreia em Portugal está anunciada para 6 de maio.