Blake Lively vive um novo caso amoroso no seu novo filme, "Isto Acaba Aqui", e o seu marido Ryan Reynolds tentou lidar da melhor forma com a situação. O vídeo humorístico rapidamente conquistou as redes sociais e tornou-se viral.

Esta terça-feira, dia 6 de agosto, Ryan Reynolds partilhou um vídeo (com muito humor) de promoção ao filme "Isto Acaba Aqui", onde interrompe uma entrevista de Brandon Sklenar, o par romântico de Blake Lively em "Isto Acaba Aqui". Para fazer "pressão" e interrogar o ao ator, Ryan Reynolds chamou a sua mãe, e Tammy Reynolds, e o amigo Hugh Jackman. "Não é todos os dias que o marido tem a oportunidade de entrevistar o interesse amoroso da mulher num filme. É um bocado louco", começa por dizer o ator ao sentar-se na cadeira de jornalista. Com uma foto de Brandon Sklenar nas mãos, o ator tentou ainda esclarecer algumas dúvidas... sobre o seu rabo: "Vi-te a posar numa fotografia com a Sra. Reynolds ─ desculpa, como é que lhe chamas, vocês têm uma alcunha ou assim? (...) Isso é genético? Tens algum tipo de rotina de agachamento de baixo ângulo para essa região?". Quase sem tempo para responder, o protagonista de "Isto Acaba Aqui" sugere uma pausa a Ryan Reynolds. "Da Blake? Claro", responde. "2 minutos depois", os dois surgem abraçados. Mas quando Ryan Reynolds termina a entrevista, entra em ação a sua mãe. "Bem, não é todos os dias que a sogra da atriz principal entrevista o homem que está a tentar substituir o meu querido ursinho de goma Ryan", diz Tammy Reynolds, lendo depois algumas das perguntas preparadas pelo filho, todas centras em Sklenar se tornar no seu novo pai. Pouco depois, o protagonista de "Deadpool & Wolverine" volta a juntar-se à conversa: "Diz: O Ryan adoraria ter um novo pai e acho que ele precisa mesmo de um homem na sua vida. (...) Pestanejar uma vez para ‘sim’, ou piscar uma vez para 'adorava ser o teu novo pai' Ele piscou!". Já no final do vídeo, Hugh Jackman entra em cena para interrogar "o tipo que está a tentar substituir o Ryan como marido e a mim como melhor amigo". "Não faço ideia do que se está a passar hoje, mas tenho de o dizer enquanto o tenho aqui: o seu trabalho em 'Les Mis[erables]', que triunfo", responde Brandon Sklenar, conquistando o colega. Na cena final, o Brandon Sklenar Fan Club ganha três novos membros. "Acho que encontramos o próximo Wolverine", remata o o protagonista de "Deadpool & Wolverine". Veja o vídeo: