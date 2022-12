O prometido reencontro entre Wolverine e Deadpool vai ser explosivo.

Os dois super-heróis já se cruzaram em "X-Men Origens: Wolverine", em 2009, que não deixou boas recordações aos dois atores.

Foi também por isso que, durante vários anos e principalmente após o sucesso do primeiro "Deadpool" em 2016, Ryan Reynolds era um dos que mais fazia pressão para o amigo Hugh Jackman voltar atrás na decisão e regressar como Wolverine ao lado da sua personagem: após ser o mutante nove vezes ao longo de 17 anos, a despedida acontecera com o aclamado filme "Logan" em 2017.

O anúncio oficial do regresso chegou no final de setembro e agora foi o próprio Hugh Jackman que deixou pistas sobre o que se poderá esperar da relação entre os super-heróis no início de "Deadpool 3".

"Como posso categorizá-la? Dez sendo muito próximos, zero sendo a realidade, somos zero, somos opostos, odeiam-se um ao outro”, contou ao The Empire Film Podcast.

"Só estou a falar da minha perspetiva, [Logan] está frustrado com ele, quer estar a um milhão de quilómetros de distância dele ou dar-lhe um soco na cabeça. Infelizmente, ele não pode estar a um milhão de quilómetros de distância dele neste filme, portanto provavelmente vou dar-lhe muitos socos na cabeça", resumiu.

Numa outra entrevista recente, o ator falou sobre como é que foi possível trazer de volta Wolverine para o filme que deverá arrancar com a rodagem em maio de 2023 e será o primeiro a integrar as personagens no Universo Cinematográfico Marvel [MCU].

"É tudo por causa deste dispositivo que eles têm no mundo Marvel de andar à volta das linhas temporais. Agora podemos voltar porque, como sabem, é ciência, portanto não é preciso mexer com a linha temporal do 'Logan', que era importante para mim. E acho que, provavelmente, também para os fãs”, notou.

"Deadpool" tem estreia prevista para 8 de novembro de 2024, lançando a sexta fase do MCU.

