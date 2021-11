É um apoio com o impacto de Wolverine: Hugh Jackman já viu e gostou tanto do novo filme "Caça-Fantasmas" que partilhou a reação com os seus mais de 30 milhões de seguidores no Instagram.

"Recomendo 'Caça-Fantasmas: O Legado'. Realizado pelo meu incrível amigo Jason Reitman, produzido pelo seu pai Ivan Raitman. Tem como protagonista o hilariante e super talentoso Paul Rudd. Vocês vão adorar este filme", escreveu o ator de 53 anos, acrescentando a hastag "whoyougonnacall", uma das frases inconfundíveis popularizada pelo primeiro e clássico filme de 1984.

O vídeo tem ainda mais entusiasmo que vai certamente agradar a quem fez o filme... e à equipa de marketing.

"Se gostam de 'Caça-Fantasmas' e dos anos 80, como eu gostei de 'Caça-Fantasmas' nos anos 80... pois, sou desse tempo, vocês vão ficar obcecados com este filme. É tão bom", diz Hugh Jackman.

O ator remata assim: "Tinha grandes expectativas e e as minhas expectativas foram superadas. Honestamente, prometo-vos. Cumpre a todos os níveis. Quem é que vocês vão chamar? Vocês sabem".

Caça-Fantasmas: O Legado

Com estreia em Portugal anunciada para 25 de novembro, a nova história de "Caça-Fantasmas: O Legado" anda à volta de uma mãe solteira e dos seus dois filhos quando estes chegam a uma pequena cidade, onde as crianças começam a descobrir a sua ligação com os caça-fantasmas originais e o legado secreto que o seu avô deixou para trás.

Carrie Coon, Mckenna Grace e Finn Wolfhard são outros nomes do elenco, mas estão confirmados os regressos de Bill Murray, Dan Aykroyd, Ernie Hudson, Sigourney Weaver e Annie Potts (só falta à chamada Harold Ramis, falecido em 2014).

VEJA O TRAILER LEGENDADO.