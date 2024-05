Uma das mais personagens mais populares no cinema está de volta: Robin Hood.

A poucos meses de voltar ao grande ecrã como Wolverine, Hugh Jackman está confirmado como a mítica figura da floresta de Sherwood que roubava aos ricos para dar aos pobres em "The Death Of Robin Hood" ["A Morte de Robin Hood", em tradução literal], avançou o Deadline esta sexta-feira.

Ainda com Jodie Comer ("Killing Eve") e com rodagem prevista para arrancar em fevereiro de 2025, o novo projeto é descrito como uma releitura mais sombria do clássico conto.

Situado na sua época (final do século XII), a história mostrará Robin Hood 'a lutar com o seu passado após uma vida de crimes e assassinatos, um solitário desgastado pelas guerras que se encontra gravemente ferido e nas mãos de uma mulher misteriosa, que lhe oferece uma oportunidade de salvação".

Tanto o argumento como a realização serão de Michael Sarnoski, o mesmo do aclamado "Pig - A Viagem de Rob" (2021), com Nicolas Cage, e do ainda inédito "Um Lugar Silencioso: Dia Um", com Lupita Nyong'o, Djimon Hounsou, Joseph Quinn e Alex Wolff.

“Foi uma oportunidade incrível de reinventar e inovar a história que todos conhecemos de Robin Hood. Assegurar o elenco perfeito para transformar o argumento para o ecrã era essencial. Não podia estar mais entusiasmado e confiante em Hugh e Jodie para dar vida a esta história de uma forma poderosa e significativa”, destacou em comunicado.

"As Aventuras de Robin dos Bosques" (1938)

A história de Robin dos Bosques foi adaptada por várias vezes ao cinema desde 1908, quando surgiu a primeira versão muda, até às mais recentes, em 2010, realizada por Ridley Scott com Russell Crowe, e em 2018 com Taron Egerton, que não foram bem recebidas.

Em 1991, houve duas versões: "Robin Hood: Príncipe dos Ladrões", com Kevin Costner, e "Robin dos Bosques", com Patrick Bergin.

A mais importante continua a ser "As Aventuras de Robin dos Bosques" (1938), protagonizada por Errol Flynn.

Douglas Fairbanks, John Derek, Richard Todd, Sean Connery e Cary Elwes foram outros atores que interpretaram a personagem.