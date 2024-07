Não é exatamente um primeiro encontro: Hugh Jackman e Ryan Reynolds já contracenaram em contexto mutante em "X-Men Origens: Wolverine" (2009), filme de Gavin Hood que muitos fãs de super-heróis preferem não lembrar. Mas o alter ego de Logan e o mercenário mais tagarela da Marvel nunca tinham dividido o protagonismo de um filme até ao blockbuster que chega esta quinta-feira às salas.

Um dos títulos do seu género mais aguardados em muito tempo, abre (finalmente) a porta das duas personagens ao Universo Cinematográfico Marvel (MCU, na sigla em inglês), depois de várias aventuras com a chancela da FOX. E nem tenta fazê-lo com grandes subtilezas, como os espectadores perceberão logo aos primeiros minutos.

Wolverine e Logan não chegam sozinhos a esta fase. Com eles, estão muitos heróis e vilões da grande família X-Men (e talvez mais?), alguns já conhecidos, outros a estrearem-se aqui. Entre as novidades do filme de Shawn Levy ("À Noite, no Museu", "Free Guy: Herói Improvável") destaca-se Cassandra Nova, antagonista interpretada por Emma Corrin. "O Ryan Reynolds criou um género completamente novo", sublinha a estrela britânica conhecida pelas séries "The Crown" e "Um Homicídio no Fim do Mundo" em entrevista ao SAPO Mag.

Já a produtora executiva Wendy Jacobson adianta que este terceiro filme centrado em Deadpool encontra o anti-herói "a tentar perceber qual o seu lugar no mundo". Ou nos mundos, acrescentamos nós, a preparar caminho para o que aí vem. Veja as entrevistas no vídeo acima.