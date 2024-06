Em mais um fim de semana desolador para a afluência aos cinemas, "Garfield – O Filme" triunfou nas bilheteiras norte-americanas na sua segunda semana de lançamento, enquanto "Furiosa: Uma Saga Mad Max" caiu para o terceiro lugar, mostraram estimativas da indústria no domingo.

"Garfield" e "Furiosa" lutaram pelo primeiro lugar durante o longo fim de semana do Memorial Day e, quando se fizeram as contas finais, a prequela de "Mad Max: Estrada da Fúria", protagonizada por Anya Taylor-Joy e Chris Hemsworth, prevaleceu.

Mas esta semana, a animação da Sony sobre o gato preguiçoso que adora lasanha, com a voz de Chris Pratt ("Guardiões da Galáxia") como o felino laranja, deverá ficar à frente com 14 milhões de dólares, segundo a previsão da Exhibitor Relations.

Com 152,3 milhões de receitas a nível mundial, o filme com um orçamento de 60 milhões (sem marketing) não deverá dar prejuízo ao estúdio, mas está distante de encher as salas de cinema.

Subindo para o segundo lugar ficou "IF – Amigos Imaginários", com Cailey Fleming no papel de uma jovem que, juntamente com o vizinho Ryan Reynolds, embarca numa aventura para reencontrar os Amigos Imaginários (IFs) esquecidos com as suas crianças.

"IF" arrecadou 10,8 milhões de dólares, um pouco à frente de "Furiosa" - o quinto filme da série de ação pós-apocalíptica "Mad Max", do cineasta australiano George Miller -, com 10,75 milhões de dólares, colocando um ponto final na esperança que poderia recuperar da má estreia do "Memorial Weekend", tradicionalmente um dos mais lucrativos do ano.

Após dois fins de semana, as receitas a nível mundial aproximam-se dos 115 milhões, um mau resultado para uma produção que custou 168 milhões, sem incluir o marketing.

O quarto lugar foi novamente para a ficção científica "O Reino do Planeta dos Macacos", com 8,8 milhões, e em quinto lugar ficou a comédia de ação "Profissão: Perigo, protagonizada por Ryan Gosling e Emily Blunt, com 4,2 milhões.

Nenhum destes filmes é um sucesso de bilheteira, confirmando um mau arranque da temporada de verão para Hollywood: no geral, as bilheteiras da América do Norte de maio caíram 43,3% em comparação com a média pré-pandemia para o mesmo mês de 2017-2019, de acordo com o analista da indústria David A. Gross da Franchise Entertainment Research.