Mas o estúdio tem em vista um plano mais ambicioso para Michael Keaton: se o acordo for fechado, o regresso não seria apenas para "The Flash", mas possivelmente para outros filmes do Universo Cinematográfico DC Comics, como "Batgirl".

Segundo as fontes do The Hollywood Reporter, o papel está a ser colocado na mesma categoria do Nick Fury de Samuel Jackson nos filmes da Marvel: um mentor ou guia ou até a pessoa que puxa os cordelinhos nos bastidores.

Curiosamente, Michael Keaton, de 68 anos, interpretou um ator veterano que ficou famoso ao interpretar um super-herói no vencedor dos Óscares "Birdman ou (A Inesperada Virtude da Ignorância)" (2014), de Alejandro Gonzalez Iñárritu.

O filme valeu-lhe uma nomeações para os Óscares e deu nova vitalidade à carreira. Um dos papéis que conquistou foi o do Abutre em "Homem-Aranha: Regresso a Casa" (2017), no Universo Cinematográfico Marvel.