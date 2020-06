Vai chegar ao cinema a história do fatídico 15 de abril de 2019, o dia do incêndio da catedral de Notre-Dame em Paris que comoveu a França e o mundo.

"Notre Dame On Fire" [Notre Dame em chamas] vai ser apresentado aos potenciais investidores no mercado virtual de Cannes.

À frente estará o lendário Jean-Jacques Annaud, realizador de filmes como "A Guerra do Fogo", "O Nome da Rosa", "O Urso", "O Amante" e "Sete Anos no Tibete".

Descrito como um projeto "ambicioso", o argumento será de Thomas Bidegain, colaborador habitual do cineasta Jacques Audiard em filmes como "Um Profeta", "Ferrugem e Osso" e "Dheepan".

A rodagem deve começar antes do fim do ano e o estúdio Pathé partilhou imagens da visita do realizador a Notre-Dame na semana passada.

Símbolo de Paris e da França, mas também da identidade artística da civilização europeia, a catedral católica no centro da capital francesa foi edificada em 1163, iniciou a função religiosa em 1182, embora os trabalhos de construção tenham prosseguido até 1345.